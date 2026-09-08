Перездача НМТ і дводенний формат: як можуть змінити правила іспиту в 2027 році

Чи планують змінювати кількість предметів

Експерт розповіла, що її позиція, як і позиція УЦОЯО, полягає в тому, що "кількість предметів (які на сьогодні є) і зміст оцінювання як такий - відповідають потребам і мають залишатися".

"Якщо проаналізувати перелік цих предметів, то зараз відмовитися немає від чого", - констатувала Вакуленко.

Вона нагадала, що "Українська мова" і "Математика" - це "ті інструменти, які перевіряють направду здатність людини навчатися".

Тим часом "Історія України" - "фундаментальне, світоглядне бачення дитини і здатність на ньому формувати якісь свої погляди".

"І, до речі, відрізняти маніпулятивну інформацію (якої дуже багато з Росії) про наше походження і хто ми є, як люди, як нація", - додала очільниця УЦОЯО.

Це все, за її словами, частина обов'язкової освіти.

"І ми маємо показати, що вступник чи вступниця до закладу вищої освіти хоча б цю обов'язкову освіту здобув", - зауважила фахівець.

Чи можуть "відмовитись" від предмета за вибором

"Предмет за вибором - це той предмет, який пов'язує шкільництво з університетським вступом. І з майбутніми напрямами підготовки", - нагадала Вакуленко.

Не менш важливо й те, що предмети за вибором "створюють наш шкільний розклад". Тобто "створюють те, чим є сьогодні школа".

"І зміщення акцентів лише на ті предмети, які є обов'язковими - це була би величезна втрата", - наголосила очільниця УЦОЯО.

Вона нагадала, що у 2022 році спеціалістам вже довелось робити такий вибір (коли предмета за вибором не було).

"Але інформація про таку зміну стала доступною доволі пізно, в березні. І це означає, що весь освітній процес попередніх років - не був підкоригований під оцю модель оцінювання", - поділилась спеціаліст.

Вона зауважила, що "це було вимушене оцінювання", яке можна було зробити в 2022 році.

"Більше на гнучкість такого рівня ми не підемо. Бо така гнучкість - була би шкідливою", - констатувала Вакуленко.

Чи запровадять дводенний формат НМТ

"Якщо говорити про модель дводенну... Ми ще минулого року говорили, що здатні забезпечити дводенну модель оцінювання", - нагадала директор УЦОЯО.

Вона додала, що раніше "рішення про одноденну модель оцінювання було ухвалене в команді фахівців, які говорили про можливі ризики цієї моделі".

"Ми технологічно, процесуально - можемо її забезпечити", - пояснила Вакуленко.

Але тут, за її словами, необхідно враховувати низку важливих факторів.

Йдеться, зокрема, про питання доїзду до тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ):

дітей із тимчасово окупованих територій (ТОТ);

дітей, які перебувають в зонах активних бойових дій.

"Цим дітям потрібно доїхати в дуже непростих умовах. Чи доїдуть вони двічі? Чи матимуть вони змогу отримати цей комплекс результатів? Це - велика проблема", - розповіла фахівець.

Вона додала, що "те саме стосується дітей, які вимушено перебувають за кордоном".

"Так, ми забезпечуємо дуже широку мережу тимчасових екзаменаційних центрів. У нас 56 міст, де можна проводити оцінювання, у 32 країнах світу тільки цього року", - констатувала очільниця УЦОЯО.

Водночас вона зауважила, що в таких країнах як, наприклад, Франція чи Іспанія - немає великої кількості центрів.

При цьому це - "великі країни із дорогою логістикою".

"І коли мама з підлітком там перебуває, то це - щонайменше оплата проїзду в одну та в іншу сторону двох людей. А в гіршому випадку - й більше (якщо мама з декількома неповнолітніми дітьми там перебуває)", - зауважила Вакуленко.

Отже, одноденна модель, за її словами, була обрана саме з огляду на такі виклики.

"Якщо буде інше державницьке рішення, ми готові його виконати", - наголосила директор УЦОЯО.

Чи з'явиться можливість перездати іспит

У серпні 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував змінити окремі правила НМТ - зокрема дозволити абітурієнтам перездачу іспиту до початку вступної кампанії.

"Наразі проводимо консультативні зустрічі з колегами з комітету, з Міністерством освіти... З'ясовуємо оптимальну модель для організації визначеного завдання", - поділилась Вакуленко.

Вона додала, що "просто додати якусь додаткову сесію - буде неможливим".

Оскільки це "значно продовжить вступну кампанію".

"І, на жаль, на 1 вересня... Маємо ризики, що 1 вересня не буде такого набору, як завжди", - уточнила експерт.

Водночас вона наголосила: "ми точно виконаємо це доручення".

"І ми точно зробимо так, щоб подібна модель була впроваджена. Але маємо зрозуміти, в який саме спосіб це реально в наших умовах і обставинах - повномасштабна війна, відключення електроенергії та постійні тривоги", - підсумувала очільниця УЦОЯО.