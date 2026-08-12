Абітурієнтам дадуть другий шанс? Зеленський запропонував змінити правила НМТ

Наступного року НМТ планують проводити в обладнаних укриттях, а також хочуть знизити інтенсивність тесту та дозволити перездачу до початку вступної кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Що хочуть змінити

Формат національного мультипредметного тесту можуть переглянути після проблем, з якими зіткнулися абітурієнти під час нинішньої кампанії.

Зокрема, йдеться про тривалу складання тесту та необхідність переривати іспит через загрози безпеці.

Президент Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму наголосив, що нинішній формат НМТ створює додаткове психологічне навантаження для дітей та їхніх батьків.

За його словами, питання змін уже обговорювали з прем'єр-міністром, міністром освіти та командою Офісу президента.

НМТ хочуть проводити у укриттях

Однією з пропозицій стало проведення тестування у технічно підготовлених укриттях. Це повинно дозволити не прив'язувати проведення НМТ до повітряних тривог та інших загроз безпеці.

"Цього року, як і в попередні роки, було багато проблем зі складання НМТ. Це стосувалося і багатогодинної складання НМТ в Одесі, ми це пам'ятаємо, і навантаження через інтенсивність іспиту (…). Зараз формат НМТ, на жаль, такий, що додає дітям і батькам стресу.

Абітурієнтам хочуть дати другий шанс

Окремо президент звернув увагу на інтенсивність тесту та відсутність можливості повторної здачі у відповідні терміни.

"Треба подумати, як зробити меншу інтенсивність НМТ, щоб розвантажити дітей психологічно, і треба подумати про терміни, щоб у дітей була можливість здати НМТ (…) вдруге у розумний термін, якщо вперше не вийшло. І розумний термін – це так, щоб встигнути до вступної кампанії", – зазначив президент.

Зеленський доручив Міністерству освіти спільно з громадами, школами та університетами детально опрацювати необхідні зміни.

"Я прошу опрацювати це максимально детально, максимально з повагою до дітей, батьків, шкіл, університетів. Люди не повинні залежати від поганої організації процесу НМТ чи факторів безпеки. Ми не можемо лише говорити, що це виклики війни, ми маємо вирішувати проблеми", – наголосив Зеленський.