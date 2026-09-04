Математика - внизу рейтингу: які середні бали набрали учасники НМТ-2026 з усіх предметів
УЦОЯО оприлюднив офіційний звіт за результатами НМТ-2026. Найвищий середній результат вступники показали з іноземних мов, а найнижчий - з математики.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт УЦОЯО.
Середні бали НМТ-2026
Цьогоріч на НМТ зареєструвалося майже 360 тисяч учасників, а участь у тестуванні взяли 329 тисяч.
Середні результати учасників, які подолали поріг із відповідного предмета, за шкалою від 100 до 200 балів становили:
- Німецька мова - 156,0 бала
- Французька мова - 151,9 бала
- Англійська мова - 151,3 бала
- Іспанська мова - 148,2 бала
- Біологія - 143,7 бала
- Географія - 143,7 бала
- Українська мова - 142,0 бала
- Історія України - 141,1 бала
- Хімія - 138,7 бала
- Українська література - 137,2 бала
- Фізика - 135,9 бала
- Математика - 131,9 бала
Таким чином, найвищий середній результат серед усіх предметів НМТ-2026 зафіксували з німецької мови - 156 балів. Найнижчий - з математики, 131,9 бала.
Звіт про НМТ-2026 від УЦОЯО (скриншот)
Важливо, що ці середні значення розраховані лише для учасників, які подолали поріг із відповідного предмета та отримали результат за шкалою 100-200 балів.
Математика на НМТ
Нагадаємо, що цьогоріч математику не склали майже 40 тисяч учасників НМТ. Це становить понад 12% усіх, хто проходив тестування. Загалом не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета 48,5 тисячі вступників.
Додамо, що влітку точилися дискусії щодо доцільності обов'язкового складання математики на НМТ. Однак тодішній міністр освіти Оксен Лісовий був проти вилучення цього предмету із тестування, такої ж позиції дотримується і новий очільник Міносвіти Андрій Бутенко.