Математика - внизу рейтингу: які середні бали набрали учасники НМТ-2026 з усіх предметів

УЦОЯО оприлюднив офіційний звіт за результатами НМТ-2026. Найвищий середній результат вступники показали з іноземних мов, а найнижчий - з математики.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт УЦОЯО .

Важливо, що ці середні значення розраховані лише для учасників, які подолали поріг із відповідного предмета та отримали результат за шкалою 100-200 балів.

Середні результати учасників, які подолали поріг із відповідного предмета, за шкалою від 100 до 200 балів становили:

Цьогоріч на НМТ зареєструвалося майже 360 тисяч учасників, а участь у тестуванні взяли 329 тисяч.

Математика на НМТ

Нагадаємо, що цьогоріч математику не склали майже 40 тисяч учасників НМТ. Це становить понад 12% усіх, хто проходив тестування. Загалом не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета 48,5 тисячі вступників.

Додамо, що влітку точилися дискусії щодо доцільності обов'язкового складання математики на НМТ. Однак тодішній міністр освіти Оксен Лісовий був проти вилучення цього предмету із тестування, такої ж позиції дотримується і новий очільник Міносвіти Андрій Бутенко.