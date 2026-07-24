Вступ під час війни. МОН та УЦОЯО визначили, що має враховувати процедура НМТ
Очільники МОН та УЦОЯО обговорили цьогорічну сесію НМТ і домовились шукати рішення, щоб оптимізувати процедуру вступу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра освіти й науки України Андрія Бутенка у Facebook.
Головне:
- Виклики для вступників: через війну, обстріли, тривоги, переїзди та дистанційне навчання українським дітям складно готуватися до іспитів, тож процедура НМТ має це враховувати.
- Доступність НМТ: МОН та УЦОЯО планують шукати рішення, щоб оптимізувати умови складання тестів, що особливо важливо для учнів із прифронтових громад.
- Головне завдання: зменшити навантаження на дітей, які навчаються в умовах війни вже п'ятий рік, зберігши при цьому якість освіти та справедливість вступу.
З якими викликами стикаються вступники
Очільник МОН розповів, що зустрівся 23 липня з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяною Вакуленко.
Посадовці обговорили, зокрема, ситуацію з національним мультипредметним тестом (НМТ):
- як минула цьогорічна сесія;
- з якими викликами стикаються українські вступники.
Бутенко нагадав, що повномасштабна війна змінила умови, в яких діти готуються до тестування та складають НМТ. Адже на це впливають:
- і обстріли;
- і повітряні тривоги;
- і переїзди;
- і дистанційне навчання.
"Процедура має враховувати ці реалії", - констатував посадовець.
Андрій Бутенко і Тетяна Вакуленко під час зустрічі (фото: facebook.com/andrij.butenko.392132)
Про що саме домовились Бутенко й Вакуленко
Міністр освіти й науки повідомив, що за результатами зустрічі її учасники домовились шукати рішення, щоб:
- оптимізувати процедуру НМТ;
- зробити її більш гнучкою та зручною для всіх учасників.
"Від організації сесії до умов складання", - уточнив Бутенко.
Він зауважив, що це - "особливо важливо для дітей із прифронтових громад, де ворог інтенсивно обстрілює цивільну інфраструктуру".
Яке головне завдання визначили під час зустрічі
У межах зустрічі очільники МОН та УЦОЯО визначили для себе головне завдання:
- зменшити навантаження на дітей, які п'ятий рік живуть і навчаються в умовах повномасштабної війни;
- та водночас зберегти якість освіти та справедливість вступу.
"Хочу подякувати Тетяні Вакуленко та всій команді УЦОЯО. Уже кілька років вони забезпечують проведення НМТ у надзвичайно складних умовах", - наголосив Бутенко.
Насамкінець він нагадав, що це "справді велика відповідальність", яка потребує:
- високого рівня організації;
- злагодженої роботи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи змінять правила тестування наступного року (після скандалів на НМТ-2026).
Крім того, ми пояснювали, скільки мінімально балів потрібно для вступу у 2026 році на бюджет і контракт.
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