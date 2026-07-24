Вступ під час війни. МОН та УЦОЯО визначили, що має враховувати процедура НМТ

Очільники МОН та УЦОЯО обговорили цьогорічну сесію НМТ і домовились шукати рішення, щоб оптимізувати процедуру вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра освіти й науки України Андрія Бутенка у Facebook.

Головне: Виклики для вступників : через війну, обстріли, тривоги, переїзди та дистанційне навчання українським дітям складно готуватися до іспитів, тож процедура НМТ має це враховувати.

: через війну, обстріли, тривоги, переїзди та дистанційне навчання українським дітям складно готуватися до іспитів, тож процедура НМТ має це враховувати. Доступність НМТ : МОН та УЦОЯО планують шукати рішення, щоб оптимізувати умови складання тестів, що особливо важливо для учнів із прифронтових громад.

: МОН та УЦОЯО планують шукати рішення, щоб оптимізувати умови складання тестів, що особливо важливо для учнів із прифронтових громад. Головне завдання: зменшити навантаження на дітей, які навчаються в умовах війни вже п'ятий рік, зберігши при цьому якість освіти та справедливість вступу.

З якими викликами стикаються вступники

Очільник МОН розповів, що зустрівся 23 липня з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяною Вакуленко.

Посадовці обговорили, зокрема, ситуацію з національним мультипредметним тестом (НМТ):

як минула цьогорічна сесія;

з якими викликами стикаються українські вступники.

Бутенко нагадав, що повномасштабна війна змінила умови, в яких діти готуються до тестування та складають НМТ. Адже на це впливають:

і обстріли;

і повітряні тривоги;

і переїзди;

і дистанційне навчання.

"Процедура має враховувати ці реалії", - констатував посадовець.

Андрій Бутенко і Тетяна Вакуленко під час зустрічі (фото: facebook.com/andrij.butenko.392132)

Про що саме домовились Бутенко й Вакуленко

Міністр освіти й науки повідомив, що за результатами зустрічі її учасники домовились шукати рішення, щоб:

оптимізувати процедуру НМТ;

зробити її більш гнучкою та зручною для всіх учасників.

"Від організації сесії до умов складання", - уточнив Бутенко.

Він зауважив, що це - "особливо важливо для дітей із прифронтових громад, де ворог інтенсивно обстрілює цивільну інфраструктуру".

Яке головне завдання визначили під час зустрічі

У межах зустрічі очільники МОН та УЦОЯО визначили для себе головне завдання:

зменшити навантаження на дітей, які п'ятий рік живуть і навчаються в умовах повномасштабної війни;

на дітей, які п'ятий рік живуть і навчаються в умовах повномасштабної війни; та водночас зберегти якість освіти та справедливість вступу.

"Хочу подякувати Тетяні Вакуленко та всій команді УЦОЯО. Уже кілька років вони забезпечують проведення НМТ у надзвичайно складних умовах", - наголосив Бутенко.

Насамкінець він нагадав, що це "справді велика відповідальність", яка потребує: