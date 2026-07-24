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Вступ під час війни. МОН та УЦОЯО визначили, що має враховувати процедура НМТ

14:42 24.07.2026 Пт
3 хв
Чому процедуру вступу необхідно оптимізувати?
aimg Ірина Костенко
Вступ під час війни. МОН та УЦОЯО визначили, що має враховувати процедура НМТ НМТ-2026 викликав чимало дискусій (фото: facebook.com/andrij.butenko.392132)
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Очільники МОН та УЦОЯО обговорили цьогорічну сесію НМТ і домовились шукати рішення, щоб оптимізувати процедуру вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра освіти й науки України Андрія Бутенка у Facebook.

Головне:

  • Виклики для вступників: через війну, обстріли, тривоги, переїзди та дистанційне навчання українським дітям складно готуватися до іспитів, тож процедура НМТ має це враховувати.
  • Доступність НМТ: МОН та УЦОЯО планують шукати рішення, щоб оптимізувати умови складання тестів, що особливо важливо для учнів із прифронтових громад.
  • Головне завдання: зменшити навантаження на дітей, які навчаються в умовах війни вже п'ятий рік, зберігши при цьому якість освіти та справедливість вступу.

З якими викликами стикаються вступники

Очільник МОН розповів, що зустрівся 23 липня з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяною Вакуленко.

Посадовці обговорили, зокрема, ситуацію з національним мультипредметним тестом (НМТ):

  • як минула цьогорічна сесія;
  • з якими викликами стикаються українські вступники.

Бутенко нагадав, що повномасштабна війна змінила умови, в яких діти готуються до тестування та складають НМТ. Адже на це впливають:

  • і обстріли;
  • і повітряні тривоги;
  • і переїзди;
  • і дистанційне навчання.

"Процедура має враховувати ці реалії", - констатував посадовець.

Вступ під час війни. МОН та УЦОЯО визначили, що має враховувати процедура НМТАндрій Бутенко і Тетяна Вакуленко під час зустрічі (фото: facebook.com/andrij.butenko.392132)

Про що саме домовились Бутенко й Вакуленко

Міністр освіти й науки повідомив, що за результатами зустрічі її учасники домовились шукати рішення, щоб:

  • оптимізувати процедуру НМТ;
  • зробити її більш гнучкою та зручною для всіх учасників.

"Від організації сесії до умов складання", - уточнив Бутенко.

Він зауважив, що це - "особливо важливо для дітей із прифронтових громад, де ворог інтенсивно обстрілює цивільну інфраструктуру".

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Яке головне завдання визначили під час зустрічі

У межах зустрічі очільники МОН та УЦОЯО визначили для себе головне завдання:

  • зменшити навантаження на дітей, які п'ятий рік живуть і навчаються в умовах повномасштабної війни;
  • та водночас зберегти якість освіти та справедливість вступу.

"Хочу подякувати Тетяні Вакуленко та всій команді УЦОЯО. Уже кілька років вони забезпечують проведення НМТ у надзвичайно складних умовах", - наголосив Бутенко.

Насамкінець він нагадав, що це "справді велика відповідальність", яка потребує:

  • високого рівня організації;
  • злагодженої роботи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи змінять правила тестування наступного року (після скандалів на НМТ-2026).

Крім того, ми пояснювали, скільки мінімально балів потрібно для вступу у 2026 році на бюджет і контракт.

Читайте також, куди можна вступити у 2026 році без НМТ, щоб не втратити рік навчання.

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