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Що буде з НМТ-2027: у МОН прокоментували зміну формату і розповіли про долю математики

19:11 18.08.2026 Вт
2 хв
Одне із ключових завдань - зменшити навантаження на вступників і передбачити можливість перескладання тесту
aimg Василина Копитко
Що буде з НМТ-2027: у МОН прокоментували зміну формату і розповіли про долю математики Міністр освіти Андрій Бутенко ще напрацьовуватиме формат зміни НМТ (фото: РБК-Україна)
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Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив про перегляд формату національного мультипредметного тесту. Серед можливих змін - більша гнучкість тестування, можливість перездачі та зменшення стресу для вступників.

Про це міністр заявив під час брифінгу у рамках конференції "Серпнева 2026", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Головне:

  • Формат НМТ можуть переглянути - МОН працюватиме над більш гнучкою процедурою тестування.
  • Серед можливих змін - перездача НМТ та зменшення психологічного навантаження на вступників.
  • Конкретного нового формату тесту поки немає, новий формат напрацьовуватимуть.
  • Математику планують залишити в НМТ. Бутенко вважає, що можна переглянути обсяг і складність завдань, але сам предмет має залишитися.
  • Перегляд НМТ відбувається за дорученням президента після обговорення проблем цьогорічного тестування.

Що буде з НМТ

За словами міністра, чинна нормативна база дозволяє проводити НМТ у нинішньому форматі, однак він отримав від президента доручення переглянути його процедуру.

"Ми працюватимемо з колегами, щоб зробити НМТ ефективним і менш стресовим для наших здобувачів освіти", - заявив Бутенко.

Серед ймовірних напрямів змін розглядають можливість передбачити повторне складання тесту та зменшити психологічне навантаження на вступників. Водночас конкретного нового формату НМТ міністр поки не назвав.

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Чи залишиться математика в НМТ

Водночас міністр виступає за збереження математики серед обов'язкових компонентів тестування.

"Моє особисте переконання, що математика повинна залишатися у тестах", - сказав Бутенко.

Він зазначив, що дискусію можна вести щодо обсягу та складності завдань, а також способів їхньої верифікації. Проте, на його думку, математика є невід'ємною частиною тестування.

Раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський днями закликав МОН переглянути формат НМТ-2027, зокрема, щоб тести проводили в укриттях, інтенсивність тесту знизили та дозволили його перездачу.

Читайте також про те, що Андрій Бутенко зустрівся з головою ВРУ Русланом Стефанчуком для обговорення співпраці в освітній сфері. Чиновники обговорили ключові виклики галузі: підтримку науки, підвищення зарплат і можливість проведення зимової сесії НМТ.

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