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Математика стала головним бар'єром НМТ-2026: її не склали майже 40 тисяч вступників

17:17 03.09.2026 Чт
2 хв
Водночас математика посіла друге місце за кількістю учасників, які склали тест на 200 балів
aimg Василина Копитко
Математика стала головним бар'єром НМТ-2026: її не склали майже 40 тисяч вступників УЦОЯО оприлюднив звіт про результати НМТ-2026 (фото: Getty Images)
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Понад 48,5 тисячі учасників не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета на НМТ-2026. Математику не склали майже 40 тисяч вступників, що становить понад 12% усіх, хто проходив тестування.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт про НМТ-2026 від УЦОЯО.

Майже кожен восьмий не склав математику

Цьогоріч на НМТ зареєструвалися майже 360 тисяч осіб, а взяли участь у тестуванні 329 709 учасників. Пороговий бал хоча б з одного предмета не подолали 48 590 осіб - це 14,8% від усіх, хто складав тест.

Найгірші результати показала саме математика: 39 888 учасників не подолали поріг з цього предмету. Це 12,1% від усіх, хто виконував тест.

Для порівняння, українську мову не склали 6 217 осіб, а історію України - лише 1 283. Це означає, що понад 82% усіх випадків нездачі припали саме на математику.

Математика стала головним бар'єром НМТ-2026: її не склали майже 40 тисяч вступниківЗвіт про НМТ-2026 від УЦОЯО (скриншот)

Скільки учасників отримали 200 балів

Попри складність тесту, 4 324 учасники змогли отримати максимальний результат хоча б з одного предмета.

Найбільше двохсотбальників було з англійської мови та математики: 2 194 та 1 152 відповідно. З історії України - 366, української мови - 267, української літератури - 175, фізики - 52.

Найменше максимальних результатів зафіксували з французької мови - лише 2, а також з іспанської - 5.

Математика стала головним бар'єром НМТ-2026: її не склали майже 40 тисяч вступниківЗвіт про НМТ-2026 від УЦОЯО (скриншот)

Чому саме математика стала вирішальною

Математика залишається обов'язковим предметом НМТ для всіх вступників, тому саме вона найбільше впливає на загальну кількість тих, хто не може вступати до закладів вищої освіти.

Формат НМТ-2027 можуть змінити

Нещодавно президент Володимир Зеленський закликав МОН переглянути формат НМТ-2027, щоб зменшити навантаження на дітей під час війни.

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що зараз напрацьовують зміни. Серед ймовірних нововведь - більша гнучкість тестування, можливість перездачі та зменшення стресу для вступників.

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