Перевірка документів на Вінниччині закінчилась нападом на військового ТЦК

Зазначається, що військові ТЦК виконували свої обов’язки в одному із сіл громади, де зупинили для перевірки військово-облікових документів 46-річного місцевого жителя.

Під час перевірки документів чоловік несподівано напад на військового ТЦК, завдавши йому удару в ногу гострим предметом, схожим на шило. Після цього зловмисник втік з місця події.

Фото: нападника затримали, йому загрожує тривале ув'язнення (vin.gp.gov.ua)

В межах проведення оперативних слідчо-розшукових дій особу нападника було встановлено, після чого його затримали за місцем проживання та вилучили знаряддя вчинення злочину.

Триває розслідування за фактом посягання на життя військовослужбовця (ст. 348 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.