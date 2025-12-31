У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів

У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК та СП під час перевірки документів та втік з місця події. Поліцейські оперативно затримали зловмисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Як повідомили у поліції, подія сталася 31 грудня близько 09:00 у Немишлянському районі міста Харкова, на вулиці Харківських Дивізій, під час перевірки документів у водія автомобіля.

42-річний кермувальник здійснив постріл у бік військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік з місця події.

У результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг.

Фото: t.me/police_kh_region

З метою оперативного затримання правопорушника на території міста поліцією було введено спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в процесуальному порядку.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.