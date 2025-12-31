У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів
У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК та СП під час перевірки документів та втік з місця події. Поліцейські оперативно затримали зловмисника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Як повідомили у поліції, подія сталася 31 грудня близько 09:00 у Немишлянському районі міста Харкова, на вулиці Харківських Дивізій, під час перевірки документів у водія автомобіля.
42-річний кермувальник здійснив постріл у бік військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік з місця події.
У результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг.
Фото: t.me/police_kh_region
З метою оперативного затримання правопорушника на території міста поліцією було введено спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в процесуальному порядку.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Схожі інциденти
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
24 грудня на Рівненщині під час виконання службових завдань було скоєно напад на представників Сарненського районного ТЦК та СП, унаслідок чого один військовослужбовець зазнав поранення.
Раніше у Львові чоловік, за попередніми даними, напав на співробітників ТЦК під час виконання ними службових обов’язків. Один із військових отримав ножове поранення і згодом помер у лікарні.
Крім того, 25 грудня у Дніпрі невідомий поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення.