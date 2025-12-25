ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Дніпрі поранили ножем двох військових ТЦК, сталася стрілянина

Україна, Дніпро, Четвер 25 грудня 2025 16:39
UA EN RU
У Дніпрі поранили ножем двох військових ТЦК, сталася стрілянина Ілюстративне фото: правоохоронці встановлюють обставини інциденту (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Дніпрі вдень 25 грудня невідомий чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Встановлюються обставини інциденту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Національної поліції Дніпра.

За версією поліції, вдень 25 грудня о 14:40 на вулиці Калиновій у Дніпрі під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав з ножем на військовослужбовців зі складу групи оповіщення місцевого ТЦК. Двоє з них отримали поранення, наразі постраждалих ушпиталили.

Також на місці інциденту було чутно постріли. Як виявилося, один з військових ТЦК здійснив декілька пострілів у повітря, щоб затримати нападника.

"Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що останніми днями сталася низка інцидентів з нападами на групи оповіщення ТЦК. Так, 24 грудня на Рівненщині під час виконання службових обов’язків на групу оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП здійснили напад, поранивши одного зі військових.

До цього у Львові чоловік нібито напав на співробітників ТЦК під час виконання службових обов’язків. Один військовослужбовець був поранений ножем та помер у лікарні.

