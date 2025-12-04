ua en ru
У Львові напали на співробітників ТЦК, один загинув

Львів, Четвер 04 грудня 2025 12:11
UA EN RU
У Львові напали на співробітників ТЦК, один загинув Фото: у Львові напали на співробітників ТЦК, один загинув (facebook.com_lvivobltck)
Автор: Ірина Глухова

У Львові чоловік напав на співробітників ТЦК під час виконання службових обов’язків. Один військовослужбовець був поранений ножем та помер в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід".

Як розповіли в ОК "Захід", 3 грудня у Львові, під час виконання службових обов’язків група мобільного оповіщення Галицько-Франківського РТЦК та СП зіштовхнулася з агресією громадянина.

У командуванні повідомили, що чоловік відмовився представитися та не пред’явив документів.

"Поводився зухвало та провокативно, а також не реагував на законні вимоги правоохоронців. Дії групи були зафіксовані на відеореєстратори, здійснювалися у межах службових повноважень і в супроводі правоохоронців", - розповіли в ОК "Захід".

Поранений військовослужбовець був ветераном, який брав участь у бойових діях в АТО. Чоловіка госпіталізували з критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри реанімаційні заходи, військовослужбовець помер на ранок 4 грудня.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, 30-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі - затримали. А на місці події вилучили ніж, яким завдано поранення.

Прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв’язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України).

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Напад на ТЦК

Нагадаємо, нещодавно в Одесі чоловіки побили працівників ТЦК та перевернули службовий мікроавтобус.

Також повідомлялось, що під Броварами у Київській області стався конфлікт між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями ТЦК під час перевірки військово-облікових даних.

Крім того, на Хмельниччині спалахнув конфлікт між місцевими жительками та військовослужбовцями територіального центру комплектування. Згідно з чутками, були постраждалі.

Тоді група жінок напала на службовий автомобіль ТЦК, розбивши лобове скло. У результаті кілька жінок впали, і одна з них зламала руку, а військовослужбовець ТЦК отримав перелом носа.

