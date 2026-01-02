Проверка документов в Винницкой области закончилась нападением на военного ТЦК

Утром в пятницу, 2 января, в Райгородской общине Гайсинского района Винницкой области мужчина напал на военного ТЦК во время проверки документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Винницкой областной прокуратуры.
Отмечается, что военные ТЦК выполняли свои обязанности в одном из сел общины, где остановили для проверки военно-учетных документов 46-летнего местного жителя.
Во время проверки документов мужчина неожиданно напал на военного ТЦК, нанеся ему удар в ногу острым предметом, похожим на шило. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
Фото: нападающего задержали, ему грозит длительное заключение (vin.gp.gov.ua)
В рамках проведения оперативных следственно-розыскных действий личность нападавшего была установлена, после чего его задержали по месту жительства и изъяли орудие совершения преступления.
Продолжается расследование по факту посягательства на жизнь военнослужащего (ст. 348 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
Напомним, 31 декабря, в Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК и СП во время проверки документов и скрылся с места происшествия. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.
Недавно в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащего ТЦК.
Кроме того, 25 декабря в Днепре неизвестный ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения.
24 декабря в Ровенской области во время выполнения служебных задач было совершено нападение на представителей Сарненского районного ТЦК и СП, в результате чего один военнослужащий получил ранения.
Ранее во Львове мужчина, по предварительным данным, напал на сотрудников ТЦК во время выполнения ими служебных обязанностей. Один из военных получил ножевое ранение и впоследствии скончался в больнице.