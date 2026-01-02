Проверка документов в Винницкой области закончилась нападением на военного ТЦК

Отмечается, что военные ТЦК выполняли свои обязанности в одном из сел общины, где остановили для проверки военно-учетных документов 46-летнего местного жителя.

Во время проверки документов мужчина неожиданно напал на военного ТЦК, нанеся ему удар в ногу острым предметом, похожим на шило. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Фото: нападающего задержали, ему грозит длительное заключение (vin.gp.gov.ua)

В рамках проведения оперативных следственно-розыскных действий личность нападавшего была установлена, после чего его задержали по месту жительства и изъяли орудие совершения преступления.

Продолжается расследование по факту посягательства на жизнь военнослужащего (ст. 348 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.