На Рівненщині напали на групу оповіщення ТЦК: один із військових у важкому стані

24 грудня на Рівненщині під час виконання службових обов’язків на групу оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП здійснили напад. Під час інциденту один із військовослужбовців зазнав тілесних ушкоджень, зараз він у важкому стані.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Оперативного командування "Захід" Сухопутних військ у Facebook .

Обставини нападу

За попередньою інформацією, патрульна поліція намагалася зупинити автомобіль, водій якого проігнорував вимоги правоохоронців щодо перевірки документів і втік на територію одного з ФОПів. Після цього у ситуацію втрутилася група перехожих.

"Сторонні особи, не розуміючи правових підстав затримання, почали фізично перешкоджати законним діям правоохоронців - шарпали за формений одяг, вигукували нецензурні висловлювання, кидали палиці", - йдеться у повідомленні.

Лом проти військового

Під час сутички громадянин, позначений у матеріалах справи як Є., застосував металевий предмет - лом. Внаслідок цього один із військовослужбовців отримав тяжкі травми: перелом ребра та забої паренхіми обох легень.

"Наразі його стан медики оцінюють як важкий, йому надається необхідна допомога", - повідомили в ОК "Захід".

Кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України - насильство щодо службової особи.

"Те, що сталося, є прямим перешкоджанням законній діяльності Збройних сил України, поєднаним із насильством щодо військовослужбовців", - наголосили військові.

Наразі триває досудове розслідування. Слідство встановлює роль кожного з учасників події та остаточну кваліфікацію злочину.

"Це удар по обороноздатності"

У командуванні підкреслюють, що подібні напади в умовах воєнного стану є особливо небезпечними для держави.

"Будь-які напади на представників ТЦК, патрульних чи інших посадових осіб - це удар по обороноздатності держави. Це саме те, на що розраховує ворог: хаос, підрив мобілізаційних заходів і знецінення служби", - заявили у ЗСУ.

Заклик до суспільства

Військові закликають громадян не піддаватися провокаціям, не поширювати чутки та співпрацювати зі слідством.

"Мобілізаційні заходи можуть викликати страх чи напругу, але жодна дискусія не дає права на насильство. Лом, палиці та напади - це шлях не до справедливості, а до кримінальної відповідальності", - наголосили в ОК "Захід".

Оперативне командування тримає ситуацію на контролі та обіцяє інформувати про перебіг справи в межах, дозволених законом та інтересами слідства.