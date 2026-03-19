"Перетнули всі межі": Сійярто звинуватив Україну в атаці на газопровід "Турецький потік"

За словами Сійярто, Україна нібито здійснила удар 22 безпілотниками по газопровідному об'єкту, намагаючись реалізувати "тотальну енергетичну блокаду" Угорщини.

Угорський міністр додав, що "тепер українці дійсно перетнули всі межі". Він зазначив, що компресорна станція "Турецького потоку" є критично важливою для постачання природного газу до Угорщини.

"Українці тримають нас у нафтовій блокаді, а тепер вони хочуть унеможливити і наше газопостачання", - заявив Сійярто.

Він також зауважив, що Угорщина є одним з основних постачальників газу та електроенергії для України.

"Припиніть ці атаки, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини", - закликав угорський міністр.

Конфлікт через "Дружбу"

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме фінансову допомогу від ЄС для України у розмірі 90 млрд євро, доки Київ не відновить транзит російської нафти "Дружбою" до угорських НПЗ.

У відповідь Єврокомісія заявила про готовність допомогти з ремонтом пошкодженої ділянки трубопроводу. Водночас експерти розцінюють дії Будапешта як політичний тиск із використанням енергетики як важеля впливу.