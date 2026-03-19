"Переступили все границы": Сийярто обвинил Украину в атаке на газопровод "Турецкий поток"

По словам Сийярто, Украина якобы осуществила удар 22 беспилотниками по газопроводному объекту, пытаясь реализовать "тотальную энергетическую блокаду" Венгрии.

Венгерский министр добавил, что "теперь украинцы действительно пересекли все границы". Он отметил, что компрессорная станция "Турецкого потока" является критически важной для поставок природного газа в Венгрию.

"Украинцы держат нас в нефтяной блокаде, а теперь они хотят сделать невозможным и наше газоснабжение", - заявил Сийярто.

Он также отметил, что Венгрия является одним из основных поставщиков газа и электроэнергии для Украины.

"Прекратите эти атаки, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии", - призвал венгерский министр.

Конфликт из-за "Дружбы"

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать финансовую помощь от ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по "Дружбе" в венгерские НПЗ.

В ответ Еврокомиссия заявила о готовности помочь с ремонтом поврежденного участка трубопровода. В то же время эксперты расценивают действия Будапешта как политическое давление с использованием энергетики в качестве рычага влияния.