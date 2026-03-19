Угорщина заборонила в’їзд до Шенгену трьом українцям через "погрози" Орбану

Уряд Угорщини ухвалив рішення заборонити в'їзд до країни та Шенгенської зони трьом громадянам України за нібито "погрози" прем'єру Віктору Орбану. Серед них військові та політичний аналітик.

Про це заявив голова канцелярії прем'єра Угорщини Орбана Гергей Гуяш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24hu .

За його словами, заборона стосується:

генерал-лейтенанта Григорія Омельченка;

українського військового Євгена Карася, якого Гуяш назвав лідером "неонацистської групи C14";

політичного аналітика Бориса Тізенхаузена.

Угорський посадовець стверджує, що троє українців нібито погрожували Угорщині військовим нападом, а також висловлювали погрози в бік Орбана та його родини.

Гуяш заявив, що Омельченко погрожував "вбити" угорського прем'єра і "порадив йому подумати про своїх дітей та онуків".

Тізенхаузен, за його словами, обговорював можливість відправити українські війська до Угорщини.

Щодо Карася, то Гуяш стверджує, що "достатнім приводом" для заборони його в'їзду є те, що він нібито очолює неонацистську групу, а також погрожує Орбану.

Що таке Шенгентська зона

Варто зазначити, що Шенгенська зона охоплює 29 країн, які скасували прикордонний контроль на внутрішніх кордонах, дозволяючи вільне пересування людей, товарів та послуг.

Громадяни та туристи можуть подорожувати між країнами-учасницями без паспортного контролю.

До зони входять більшість країн ЄС (окрім Ірландії та Кіпру), а також асоційовані країни: Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Іноземцям потрібна одна спільна шенгенська віза для відвідування всіх країн зони, зазвичай до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Це означає, що через заборону Угорщини троє українців не зможуть потрапити й до інших 28-х країн.