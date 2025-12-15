Перемирʼя до Різдва залежить від російської сторони, - Мерц

Подальший розвиток мирних ініціатив залежить виключно від позиції Росії. Європа, США та Україна спільно підготували низку пропозицій, які вже передаються російській стороні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зараз м’яч лежить на російському боці", - наголосив Мерц, відповідаючи на запитання про перспективи досягнення домовленостей найближчим часом.

Він зазначив, що наразі невідомо, чи вдасться досягти хоча б тимчасового припинення бойових дій до Різдва, або ж Росія буде намагатись затягнути час.

"Ми будемо робити все, щоб звертатися далі до російського уряду, щоб хоча б на час Різдва припинити бойові дії", - сказав канцлер.

Мерц підкреслив, що впродовж останніх тижнів і місяців війна Росії проти України насамперед б’є по цивільному населенню. За його словами, удари по садках і школах є терором проти мирних громадян.

Канцлер висловив сподівання, що російська влада може проявити "залишки людяності" та припинити обстріли хоча б на кілька днів під час Різдва.

"Можливо, це стане початком конструктивних і тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні", - додав Мерц.

Нагадаємо, раніше Financial Times з посиланням на джерела писало про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявили йому про те, що очікують відповідь на мирні ініціативи США найближчими днями. При цьому співрозмовники видання зазначали, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися мирної угоди до Різдва.