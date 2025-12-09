Трамп дав Зеленському кілька днів для відповіді на мирну угоду від США, - FT
Вашингтон хоче, щоб президент України Володимир Зеленський відповів на запропоновану мирну угоду протягом "кількох днів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, таку вимогу Зеленському передали спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер під час телефонної розмови в суботу, 6 грудня. Американці підштовхували українського лідера до швидкого рішення.
Джерела FT розповіли, що угода від США передбачає, що Україна піде на втрату територій в обмін на невизначені гарантії безпеки з боку Вашингтона.
Неназваний співрозмовник журналістів розповів, що Трамп сподівався на мирну угоду "до Різдва".
За словами неназваних офіційних осіб, Зеленський передав Віткоффу і Кушнеру, що йому потрібен час для консультацій з європейськими союзниками, перш ніж реагувати на пропозицію Вашингтона. Київ побоюється, що така пропозиція може розколоти єдність Заходу.
Один із західних чиновників у коментарі FT охарактеризував ситуацію України як становище "між територіальними вимогами, які вона не може прийняти, і американською стороною, яку вона не може відкинути".
Україна не віддасть РФ свої території
Нагадаємо, спочатку мирний план США передбачав, що Україна повинна буде передати під контроль Росії весь Донбас.
Як зазначив учора, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський, між Києвом і Вашингтоном усе ще немає згоди щодо питання Донбасу.
Також Зеленський наголошував, що Україна не має жодного права віддавати Росії свої території. Це заборонено Конституцією і міжнародним правом.
При цьому, за словами президента України, найчутливішими питаннями також залишаються: доля Запорізької АЕС, гроші та гарантії безпеки.