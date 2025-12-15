ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США тиснули на Україну з вимогою відмови від частини Донбасу, - AFP

Україна, Понеділок 15 грудня 2025 16:20
UA EN RU
США тиснули на Україну з вимогою відмови від частини Донбасу, - AFP Ілюстративне фото: США тиснули на Україну з вимогою відмови від частини Донбасу (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Під час переговорів у Берліні американські переговірники тиснули на Україну з вимогою відмовитися від підконтрольної їй частини Донбасу як умови мирного процесу з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP, яке цитує The Guardian.

За словами співрозмовника агентства, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі, у якій також брав участь зять експрезидента США Джаред Кушнер, заявив про "значний прогрес" у переговорах.

Водночас джерело AFP зазначає, що позиція США залишається незмінною - Вашингтон наполягає на тому, щоб Україна вивела війська з підконтрольних районів Донбасу. Київ на таку вимогу не погоджується та наполягає, що перемир’я має бути досягнуте без попередніх територіальних поступок Росії.

"Путін хоче території", - зазначив посадовець, додавши, що вимоги США фактично збігаються з позицією Москви. За його словами, така позиція американської сторони виглядає "дещо дивно".

Переговори у Берліні

Раніше медіа повідомляли, що 15 грудня в Берліні запланована зустріч європейських лідерів - зокрема прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона - з президентом України Володимиром Зеленським. Під час перемовин сторони мають намір обговорити мирний план щодо України.

Напередодні цієї події, напередодні в німецькій столиці розпочалися переговори української делегації на чолі із Зеленським зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Перемовини тривали понад п’ять годин, після чого Віткофф заявив про "суттєвий прогрес".

Сьогодні, 15 грудня, у Берліні стартував другий раунд консультацій між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США з припинення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Мирні переговори
Новини
Світло вимикатимуть майже у всіх регіонах: опубліковано графіки на 15 грудня
Світло вимикатимуть майже у всіх регіонах: опубліковано графіки на 15 грудня
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі