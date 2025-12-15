"Трамп задоволений": ЗМІ дізналися деталі переговорів України та США в Берліні
Президент США Дональд Трамп залишився задоволений переговорами між українською та американською делегаціями в Берліні. Майже всі питання було врегульовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і The Guardian.
Неназваний американський чиновник на брифінгу розповів, що переговори були дуже позитивними. За низкою моментів було досягнуто консенсусу - врегульовано "90%" питань. Усе ще невирішеними залишаються питання територій і суверенітету.
Він уточнив, що деякі теми все ще належить обговорити, але президент США Дональд Трамп уже задоволений досягнутим прогресом. Очікується, що американський лідер підключиться телефоном до вечірньої зустрічі Зеленського з європейськими лідерами.
Чиновник додав, що європейські представники проявили себе винятково добре, і висловив сподівання, що сторони перебувають на шляху до миру.
Також він звернув увагу, що було досягнуто прогресу в питанні безпекових гарантій для України, аналогічних до статті 5 НАТО, однак попередив, що такі гарантії не залишатимуться на столі перемовин нескінченно довго.
При цьому, як додав чиновник, Росія може бути відкрита до вступу України до Європейського союзу в рамках мирної угоди про завершення війни.
Переговори України та США
Нагадаємо, українські та американські чиновники проводять переговори в Берліні. Перший раунд відбувся вчора, 14 грудня.
У переговорах з боку України, зокрема, брали участь президент Володимир Зеленський, а з боку США - спецпредставник президента Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.
Нещодавно джерела РБК-Україна повідомили, що другий раунд переговорів все ще триває, але вже без Зеленського.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров розповів, що діалог був конструктивним і продуктивним. Він висловив сподівання на досягнення угоди, яка може наблизити мир.