"Трамп задоволений": ЗМІ дізналися деталі переговорів України та США в Берліні

Президент США Дональд Трамп залишився задоволений переговорами між українською та американською делегаціями в Берліні. Майже всі питання було врегульовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і The Guardian .

Неназваний американський чиновник на брифінгу розповів, що переговори були дуже позитивними. За низкою моментів було досягнуто консенсусу - врегульовано "90%" питань. Усе ще невирішеними залишаються питання територій і суверенітету.

Він уточнив, що деякі теми все ще належить обговорити, але президент США Дональд Трамп уже задоволений досягнутим прогресом. Очікується, що американський лідер підключиться телефоном до вечірньої зустрічі Зеленського з європейськими лідерами.

Чиновник додав, що європейські представники проявили себе винятково добре, і висловив сподівання, що сторони перебувають на шляху до миру.

Також він звернув увагу, що було досягнуто прогресу в питанні безпекових гарантій для України, аналогічних до статті 5 НАТО, однак попередив, що такі гарантії не залишатимуться на столі перемовин нескінченно довго.

При цьому, як додав чиновник, Росія може бути відкрита до вступу України до Європейського союзу в рамках мирної угоди про завершення війни.