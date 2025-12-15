ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Трамп задоволений": ЗМІ дізналися деталі переговорів України та США в Берліні

Вашингтон, Понеділок 15 грудня 2025 18:57
UA EN RU
"Трамп задоволений": ЗМІ дізналися деталі переговорів України та США в Берліні Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп залишився задоволений переговорами між українською та американською делегаціями в Берліні. Майже всі питання було врегульовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і The Guardian.

Неназваний американський чиновник на брифінгу розповів, що переговори були дуже позитивними. За низкою моментів було досягнуто консенсусу - врегульовано "90%" питань. Усе ще невирішеними залишаються питання територій і суверенітету.

Він уточнив, що деякі теми все ще належить обговорити, але президент США Дональд Трамп уже задоволений досягнутим прогресом. Очікується, що американський лідер підключиться телефоном до вечірньої зустрічі Зеленського з європейськими лідерами.

Чиновник додав, що європейські представники проявили себе винятково добре, і висловив сподівання, що сторони перебувають на шляху до миру.

Також він звернув увагу, що було досягнуто прогресу в питанні безпекових гарантій для України, аналогічних до статті 5 НАТО, однак попередив, що такі гарантії не залишатимуться на столі перемовин нескінченно довго.

При цьому, як додав чиновник, Росія може бути відкрита до вступу України до Європейського союзу в рамках мирної угоди про завершення війни.

Переговори України та США

Нагадаємо, українські та американські чиновники проводять переговори в Берліні. Перший раунд відбувся вчора, 14 грудня.

У переговорах з боку України, зокрема, брали участь президент Володимир Зеленський, а з боку США - спецпредставник президента Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Нещодавно джерела РБК-Україна повідомили, що другий раунд переговорів все ще триває, але вже без Зеленського.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров розповів, що діалог був конструктивним і продуктивним. Він висловив сподівання на досягнення угоди, яка може наблизити мир.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Берлін Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні мирний план США
Новини
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі