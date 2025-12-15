Перемирие до Рождества зависит от российской стороны, - Мерц

Дальнейшее развитие мирных инициатив зависит исключительно от позиции России. Европа, США и Украина совместно подготовили ряд предложений, которые уже передаются российской стороне.

Как сообщает РБК-Украина , об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сейчас мяч лежит на российской стороне", - подчеркнул Мерц, отвечая на вопрос о перспективах достижения договоренностей в ближайшее время.

Он отметил, что пока неизвестно, удастся ли достичь хотя бы временного прекращения боевых действий до Рождества, или же Россия будет пытаться затянуть время.

"Мы будем делать все, чтобы обращаться дальше к российскому правительству, чтобы хотя бы на время Рождества прекратить боевые действия", - сказал канцлер.

Мерц подчеркнул, что в течение последних недель и месяцев война России против Украины прежде всего бьет по гражданскому населению. По его словам, удары по садам и школам являются террором против мирных граждан.

Канцлер выразил надежду, что российские власти могут проявить "остатки человечности" и прекратить обстрелы хотя бы на несколько дней во время Рождества.

"Возможно, это станет началом конструктивных и трезвых переговоров, которые приведут к длительному миру в Украине", - добавил Мерц.

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили ему о том, что ожидают ответ на мирные инициативы США в ближайшие дни. При этом собеседники издания отмечали, что президент США Дональд Трамп хочет добиться мирного соглашения до Рождества.