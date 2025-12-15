Переговори України та США в Берліні тривають без Зеленського, - джерело

Українська та американська делегації продовжують вести переговори в Берліні. Про початок зустрічі стало відомо кілька годин тому.

При цьому, за словами співрозмовника, переговори відбуваються вже без президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що у зустрічі, зокрема, бере участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Поїздка Зеленського до Берліна

Нагадаємо, вчора, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський прилетів до Берліна.

Він зустрівся зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером для переговорів щодо мирного плану США по завершенню війни Росії проти України.

Після зустрічі Віткофф заявив про те, що під час зустрічі було проведено поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану.

Він підкреслив, що українцям і американцям "вдалося досягти значного прогресу".

Водночас у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що американські чиновники відмовлялися йти на компроміс під час переговорів і наполягали на тому, що Україні доведеться вивести свої війська з Донецької області.

Сьогодні, 15 грудня, у Берліні проходить другий раунд переговорів. Деталі обговорень поки невідомі.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров розповів, що переговори досі були конструктивними і продуктивними. При цьому, за його словами, зі США може бути досягнута угода, яка наблизить мир. Про яку саме угоду йдеться - він не уточнив.