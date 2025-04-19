В Харкові пролунав вибух після заяв Путіна про тишу

В Харкові сьогодні надвечір пролунав вибух. Це відбулось після початку так званого "великоднього перемир'я" про яке заявив російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова.

"Звук, який було чутно у місті, не повʼязаний з військовими діями - повідомляє наш ситуаційний центр", - написав Терехов.

Близько 21:45 мер міста видалив пост по вибух та заявив , що звук, який було чутно не повʼязаний з військовими діями.

Мер Харкова повідомив, що сьогодні, 19 квітня, близько 21:30 в місті було чутно звук вибуху.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що раніше сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив про так зване "великоднє перемир'я", яке нібито мало б тривати вже сьогодні від 18:00 і до ранку понеділка.

Однак, відразу після заяви Путіна, російська сторона висунула умову за якої буде дотримуватися тиші.

Проте, як виявилось, попри заяви про перемир'я, бойові дії не припинилися.

Зокрема, в Херсоні близько 18:00 внаслідок влучання дронів загорілась багатоповерхівка, а також були атаковані кілька населених пунктів в області. А керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про обстріли, що не припиняються на сході країни.

Варто відзначити, що українська влада відразу скептично поставилася до заяв Путіна.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що для України важливі не слова, а конкретні дії з боку Росії, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Україна ще в березні погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів, яку Росія відхилила.

Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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