НМТ-2026: чи штрафуватимуть учасника за неявку на іспит

Учасників НМТ-2026 не штрафуватимуть за неявку на тестування. Однак в УЦОЯО закликають завчасно скасувати свою реєстрацію, якщо вступники знають, що не зможуть бути присутніми на іспиті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці УЦОЯО Тетяни Вакуленко .

Головне: Штрафів за неявку немає , але абітурієнтів просять подавати клопотання про скасування реєстрації, якщо вони не планують іти на іспит.

НМТ-2026 містить 4 предмети (3 обов'язкові + 1 на вибір), які складаються за один день.

(3 обов'язкові + 1 на вибір), які складаються за один день. Основна сесія почнеться 20 травня, реєстрація вже стартувала.

Чи передбачено штраф за пропуск НМТ

За словами Тетяни Вакуленко, наразі механізму фінансового покарання за неявку на іспит в Україні не існує. Попри те, що держава витрачає значні ресурси на організацію кожного робочого місця, процедуру стягнення коштів з абітурієнтів не розробляли.

"Наразі такої процедури не підготували. Хоча я переконана, що для держави це була б дуже адекватна ідея. Але ні, такого не передбачили", - зазначила очільниця Центру.

Водночас Вакуленко закликала вступників до свідомого ставлення. Якщо плани змінилися, реєстрацію варто скасувати офіційно.

На сайті УЦОЯО оприлюднено зразки клопотань, якими можна скористатися, щоб звільнити місце у центрі тестування для іншого учасника та не залучати зайвих інструкторів.

Графік та структура НМТ у 2026 році

Основна сесія тестування стартує вже у травні. Згідно з затвердженим графіком:

Основна сесія: з 20 травня до 25 червня.

з 20 травня до 25 червня. Додаткова сесія: з 17 до 24 липня.

Цьогоріч абітурієнти складатимуть чотири предмети в один день. Формат передбачає два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними:

Перший етап (120 хв): українська мова та математика.

українська мова та математика. Перерва: 20 хвилин.

20 хвилин. Другий етап (120 хв): історія України та предмет на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література).

Особливості реєстрації та заходи безпеки

Для успішної реєстрації школярам, які закінчують навчання у 2026 році, необхідно обов'язково надати довідку із закладу освіти. Крім того, УЦОЯО вже оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів для підготовки.

Під час проведення іспитів посилять заходи контролю: у тимчасових екзаменаційних центрах використовуватимуть відеонагляд та металошукачі для запобігання списуванню.