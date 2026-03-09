НМТ-2026: чи штрафуватимуть учасника за неявку на іспит
Учасників НМТ-2026 не штрафуватимуть за неявку на тестування. Однак в УЦОЯО закликають завчасно скасувати свою реєстрацію, якщо вступники знають, що не зможуть бути присутніми на іспиті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці УЦОЯО Тетяни Вакуленко.
Головне:
- Штрафів за неявку немає, але абітурієнтів просять подавати клопотання про скасування реєстрації, якщо вони не планують іти на іспит.
- НМТ-2026 містить 4 предмети (3 обов'язкові + 1 на вибір), які складаються за один день.
- Основна сесія почнеться 20 травня, реєстрація вже стартувала.
Чи передбачено штраф за пропуск НМТ
За словами Тетяни Вакуленко, наразі механізму фінансового покарання за неявку на іспит в Україні не існує. Попри те, що держава витрачає значні ресурси на організацію кожного робочого місця, процедуру стягнення коштів з абітурієнтів не розробляли.
"Наразі такої процедури не підготували. Хоча я переконана, що для держави це була б дуже адекватна ідея. Але ні, такого не передбачили", - зазначила очільниця Центру.
Водночас Вакуленко закликала вступників до свідомого ставлення. Якщо плани змінилися, реєстрацію варто скасувати офіційно.
На сайті УЦОЯО оприлюднено зразки клопотань, якими можна скористатися, щоб звільнити місце у центрі тестування для іншого учасника та не залучати зайвих інструкторів.
Графік та структура НМТ у 2026 році
Основна сесія тестування стартує вже у травні. Згідно з затвердженим графіком:
- Основна сесія: з 20 травня до 25 червня.
- Додаткова сесія: з 17 до 24 липня.
Цьогоріч абітурієнти складатимуть чотири предмети в один день. Формат передбачає два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними:
- Перший етап (120 хв): українська мова та математика.
- Перерва: 20 хвилин.
- Другий етап (120 хв): історія України та предмет на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література).
Особливості реєстрації та заходи безпеки
Для успішної реєстрації школярам, які закінчують навчання у 2026 році, необхідно обов'язково надати довідку із закладу освіти. Крім того, УЦОЯО вже оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів для підготовки.
Під час проведення іспитів посилять заходи контролю: у тимчасових екзаменаційних центрах використовуватимуть відеонагляд та металошукачі для запобігання списуванню.
Читайте також про те, що у МОН закликали заклади вищої освіти запровадити систему супроводу для майбутніх абітурієнтів, зробивши реєстрацію на НМТ-2026 частиною підготовки до вступу.
Раніше ми писали про те, хто може вступити у ВНЗ без складання НМТ у 2026 році.