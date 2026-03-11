Без перевода не пустят: как выпускникам за границей зарегистрироваться на НМТ-2026
Поступающие, которые получили или завершают получение среднего образования в иностранных школах, имеют право сдать НМТ в 2026 году. Для этого необходимо подготовить специфический пакет документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа".
Главное:
- Доступность: выпускники зарубежных школ официально допущены к тестированию.
- Справки: вместо аттестата можно подать подтверждение от школы о завершении обучения в этом году.
- Бюрократия: обязательным является нотариальный перевод иностранных документов.
Какие документы нужны для регистрации
Будущие участники тестирования, которые находятся за границей, при регистрации должны предоставить документ, подтверждающий получение полного общего среднего образования.
- Для тех, кто уже закончил школу: документ об образовании любой страны.
- Для выпускников 2026 года: справка из иностранного учебного заведения о том, что ученик завершает обучение в текущем учебном году.
Важное требование к переводу
Ключевым условием для успешной регистрации является язык документов. Если диплом, свидетельство или справка выданы на иностранном языке, абитуриент обязан предоставить нотариально заверенный перевод документа на украинский язык.
Напомним, что основной этап регистрации для участия в НМТ-2026 продлится до 2 апреля.
Каким будет НМТ-2026
Тестирование будет проходить в два этапа:
- Основная сессия: с 20 мая по 25 июня.
- Дополнительная сессия: с 17 по 24 июля.
Участники тестирования будут сдавать четыре предмета в один день. Формат предусматривает два этапа по 120 минут с 20-минутным перерывом между ними:
- Первый этап (120 мин): украинский язык и математика.
- Перерыв: 20 минут.
- Второй этап (120 мин): история Украины и предмет на выбор (иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература).
