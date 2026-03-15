Перекидають морпіхів: у Силах оборони назвали три напрямки можливого удару РФ у квітні

Куди ворог перекидає сили

За словами речника, на Гуляйпільський напрямок нещодавно була перекинута 40-ва окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Цей підрозділ вже намагався атакувати українські позиції, проте успіху не мав.

"Вона вже брала участь у штурмових діях біля населених пунктів Варварівка, Прилуки. Намагались атакувати наші позиції, проте - невдало", - зазначив Волошин.

Він також підтвердив, що російські війська перекидають на південний напрямок ще два угруповання морської піхоти. За словами речника, йдеться про російські дивізії морпіхів, які зараз перебувають на різних напрямках.

Терміни та можливі напрямки наступу

Волошин пояснив, що перед відправкою на фронт підрозділи пройдуть відновлення та бойове злагодження.

"Їх перекинуть на територію тимчасово окупованої Донецької області. Там вони пройдуть відновлення, поповнення втрат та, ймовірно, будуть залучені до штурмових дій у нас на півдні вже у квітні", - заявив речник.

Серед імовірних ділянок, де ворог може активізуватися, у Силах оборони називають:

Гуляйпільський напрямок;

Олександрівський напрямок;

Оріхівський напрямок.

"Говорити, де вони, та як - це плани російського генерального штабу", - додав речник.

Крім того, на Гуляйпільському напрямку ситуація залишається напруженою. Щодня фіксується до 30 бойових зіткнень. Окупанти проявляють найбільшу активність у районах населених пунктів Залізничне, Мирне та Чарівне.