РФ не може завести групи закріплення в Гуляйполе, тривають бої, - Волошин

Гуляйполе, Запорізька область, Неділя 11 січня 2026 11:49
РФ не може завести групи закріплення в Гуляйполе, тривають бої, - Волошин Фото: росіяни не можуть завести групи закріплення в Гуляйполе (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Зараз Гуляйполе Запорізької області - це велика сіра зона. У місті тривають бої, росіяни не можуть завести групи закріплення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

Волошин зазначив, що росіяни атакують позиції українських військ на околицях Гуляйполя - з півночі, півдня та заходу.

"У самому Гуляйполі тривають бої між групами, які виходять і проводять розвідувально-пошукові й штурмові дії. У противника приблизно та ж ситуація - він не може завести групи закріплення. Його штурмові групи заходять в місто, там тривають бої з такими ж нашими штурмовиками. За минулу добу було понад 10 таких боєзіткнень", - розповів речник.

Бої в Гуляйполі

Нагадаємо, ситуація в Гуляйполі залишається однією з найскладніших на фронті. В місті тривають бої.

Як розповіли у ЗСУ, українські штурмові групи є в усіх частинах міста - так само як і російські.

Росіяни заходять з північно-західної і до південно-західної частин міста. Українські сили працюють у всіх частинах міста, намагаючись обрізати ворожу логістику, і не дати армії РФ підвести групи закріплення.

Російська армія, попри великі втрати, продовжує активні штурмові дії. Щодня росіяни там втрачають приблизно 250-300 осіб.

Противник вже двічі змінював склад сил і засобів бригад та підрозділів, які штурмують Гуляйполе. Для цього знімав підрозділи з інших напрямків, аби провести закріплення.

Більш детально про ситуацію в Гуляйполі читайте в матеріалі РБК-Україна.

