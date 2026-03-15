Перебрасывают морпехов: в Силах обороны назвали три направления возможного удара РФ в апреле

Куда враг перебрасывает силы

По словам спикера, на Гуляйпольское направление недавно была переброшена 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Это подразделение уже пыталось атаковать украинские позиции, однако успеха не имело.

"Она уже участвовала в штурмовых действиях возле населенных пунктов Варваровка, Прилуки. Пытались атаковать наши позиции, однако - неудачно", - отметил Волошин.

Он также подтвердил, что российские войска перебрасывают на южное направление еще две группировки морской пехоты. По словам спикера, речь идет о российских дивизиях морпехов, которые сейчас находятся на разных направлениях.

Сроки и возможные направления наступления

Волошин пояснил, что перед отправкой на фронт подразделения пройдут восстановление и боевое слаживание.

"Их перебросят на территорию временно оккупированной Донецкой области. Там они пройдут восстановление, пополнение потерь и, вероятно, будут привлечены к штурмовым действиям у нас на юге уже в апреле", - заявил спикер.

Среди вероятных участков, где враг может активизироваться, в Силах обороны называют:

Гуляйпольское направление;

Александровское направление;

Ореховское направление.

"Говорить, где они, и как - это планы российского генерального штаба", - добавил спикер.

Кроме того, на Гуляйпольском направлении ситуация остается напряженной. Ежедневно фиксируется до 30 боевых столкновений. Оккупанты проявляют наибольшую активность в районах населенных пунктов Железнодорожное, Мирное и Чаривне.