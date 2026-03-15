Сирський назвав найгарячішу ділянку фронту на півдні
Найвища інтенсивність наступальних дій росіян фіксується на Запорізькому напрямку - в районі Гуляйполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Провів черговий день на виїзді, працював у частинах, що ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку, в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого, Варварівки", - повідомив Сирський.
За його словами, на цьому напрямку противник зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним.
Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.
Головком на місці вирішив питання додаткового забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами. Також були уточнені бойові завдання, виходячи з характеру дій противника.
"Завдання незмінні - утримання займаних рубежів та позицій, завдання максимальних втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя наших воїнів", - зазначив Сирський.
Ситуація на півдні
Нагадаємо, вчора, 14 березня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Південну операційну зону, де наразі тривають активні бойові дії.
За його словами, Сили оборони України на південному напрямку утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед та ведуть бої за звільнення населених пунктів.
Також раніше повідомлялося, що російські війська останніми тижнями активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту.
Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди перевищила показники однієї з найбільш напружених ділянок фронту - району Покровська.
За даними DeepState, російське командування також проводить перегрупування сил і поповнення резервів. Аналітики вважають, що такі дії можуть бути пов'язані зі зміною погодних умов і появою густої рослинності, що здатне вплинути на тактику бойових дій на фронті.