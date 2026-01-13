Гуляйполе - це велика "сіра зона", де бої точаться за кожен будинок, - Волошин

Волошин розповів, що на трьох напрямках на півдні ситуація досить складна, оскільки росіяни активно проводять штурми, наносять авіаудари та інтенсивно застосовують дрони.

Лише за минулу добу, 12 січня, на півдні зафіксували півсотні бойових зіткнень, з яких понад 30 - на Гуляйпільському напрямку. У самому Гуляйполі було 21 бойове зіткнення і ще кілька - на околицях міста або в населених пунктах неподалік. Йдеться про села Варварівка та Зелене, а також про селище Залізничне.

У районі Гуляйполя тривають запеклі бої, росіяни хочуть відтіснити українських захисників і від міста, і від вищезгаданих сіл та селища.

"Ситуація в Гуляйполі нагадує велику сіру зону, де ворог проводить свої штурмові дії, але не може закріпитися. Сили оборони України знищують їх. Ми також проводимо пошуково-ударні дії, а в самому місті, в міських кварталах, на вулицях тривають запеклі бої, за кожен дім, об'єкт, вулицю, квартал", - зазначив речник Сил оборони Півдня.