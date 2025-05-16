У Сибіги підтвердили неприпустимі вимоги Росії у Стамбулі: що відомо
Під час переговорів у Стамбулі російська делегація висунула низку неприпустимих вимог, які не відповідають інтересам України. Україна ж зберегла тверду позицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого в ефірі телемарафону.
"Я знаю, що це дуже цікаво для багатьох репортерів, але я не можу, звісно, по суті відповісти, тому що це буде некоректно з дипломатичної точки зору. Я можу сказати, що дійсно була низка вимог з російської сторони, які були неприпустимими для української делегації", - пояснив Тихий.
За його словами, Україна трималася своєї позиції, вела свою лінію і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для України.
"Те, що реально досягти. І якщо нам вдалося домовитися принаймні щодо однієї позиції, обміну тисячу на тисячу, то це вже дуже важливо, тому що це зробить щасливими щонайменше тисячу українських родин", - зауважив він.
Тихий наголосив, що це досягнення української делегації.
"Я думаю, ми маємо подякувати за це тих людей, які щойно виступили перед вами, тому що це дійсно важливий результат для України", - підсумував він.
Переговори в Стамбулі
Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, в Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією.
Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умеров, а російську - помічник президента Володимира Путіна Володимир Мединський.
У результаті переговорів сторони домовилися про найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни - формат "1000 на 1000". Цей крок спрямований на зміцнення довіри між державами.
Однак, не все на зустрічі пройшло гладко. Як повідомили ЗМІ, російська делегація під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити ще дві області України.
Варто зауважити, що раніше сьогодні ЗМІ дізналися неприйнятні вимоги РФ на переговорах у Стамбулі.
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