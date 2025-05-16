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ГУР про обмін полоненими "1000 на 1000": робота вже почалася

П'ятниця 16 травня 2025 19:05
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ГУР про обмін полоненими "1000 на 1000": робота вже почалася Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українська та російська делегації під час переговорів у Стамбулі домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Вже сьогодні Україна почала опрацьовувати списки осіб, які будуть повернені додому.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час брифінгу.

"Російська сторона погодилася здійснити обмін 1000 осіб. Починаючи з сьогоднішнього дня ми опрацюємо списки осіб, які будуть повернені на батьківщину", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що "ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною" щодо обмінів полоненими.

"Через те ми будемо робити все для того, щоб кожен громадянин України повернувся додому. Ми їх чекатимемо і відповідно продовжимо роботу з російською стороною ", - додав представник ГУР.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією. Українські та російські посадовці понад годину обговорювали питання, які стосуються завершення війни.

Після переговорів міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, зазначив, що Україна і Росія можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 осіб.

Пізніше це підтвердила й російська сторона.

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