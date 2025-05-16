РФ під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити Харків та Суми, - The Economist

Російська делегація під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити ще дві області України - Харківську та Сумську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента The Economist Олівера Керролла у соцмережі Х .

"Одне добре обізнане джерело повідомило мені, що Росія заявила, що погодиться на припинення вогню лише, якщо Україна виведе війська з чотирьох "анексованих" областей, які Росія навіть не контролює повністю. Москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську", - написав Керролл..

Він також розповів, що голова російської делегації Володимир Мединський, погрожував, що РФ воюватиме проти України "скільки б часу не знадобилося".

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три - скільки б часу це не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?", - цитує Мединського журналіст.

Керролл навів ще одне висловлювання, яке приписують голові російської делегації.

"Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", - заявив Мединський.