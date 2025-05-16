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РФ під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити Харків та Суми, - The Economist

П'ятниця 16 травня 2025 17:10
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РФ під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити Харків та Суми, - The Economist Фото: переговори України та Росії у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російська делегація під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити ще дві області України - Харківську та Сумську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента The Economist Олівера Керролла у соцмережі Х.

"Одне добре обізнане джерело повідомило мені, що Росія заявила, що погодиться на припинення вогню лише, якщо Україна виведе війська з чотирьох "анексованих" областей, які Росія навіть не контролює повністю. Москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську", - написав Керролл..

Він також розповів, що голова російської делегації Володимир Мединський, погрожував, що РФ воюватиме проти України "скільки б часу не знадобилося".

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три - скільки б часу це не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?", - цитує Мединського журналіст.

Керролл навів ще одне висловлювання, яке приписують голові російської делегації.

"Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", - заявив Мединський.

Переговори України та РФ у Стамбулі

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори українських і російських делегацій у Стамбулі. Це був перший контакт між країнами за три роки повномасштабної війни.

Раніше Зеленський наголошував, що на переговорах Україна націлена на досягнення припинення вогню з Росією щонайменше на 30 днів. Це необхідно, щоб далі обговорювати вже всі інші питання, які стосуються миру.

Як повідомляли ЗМІ, зустріч української та російської делегацій тривала трохи більше ніж годину. Вони не домоглися істотного прогресу в контексті досягнення миру.

Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, - в матеріалі РБК-Україна.

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