Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці

У Туреччині сьогодні, 16 травня очікуються переговори Росії та України, які не відбулися вчора. Але виникає питання, чи вдасться досягти прогресу, зокрема щодо припинення вогню, оскільки навіть склад російської делегації вже викликає сумніви.

Все, що відомо про переговори України та РФ на цю мить - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Хто і з ким сьогодні говоритиме в Стамбулі?

Коли очікуються переговори в Стамбулі?

Хто представлятиме делегації сторін?

Що саме хоче обговорити українська та російська сторони?

Хто буде в якості медіаторів?

Остання інформація на цю мить:

10:24

ЗМІ дізналися, хто представлятиме США на переговорах у Стамбулі

Досі його ім'я не було серед тих, хто може бути представником США на російсько-українських перемовинах. Reuters з посиланням на речника Держдепартаменту пише, що від американської сторони буде директор з питань політичного планування Державного департаменту США Майкл Антон.

Що відомо про формати перемовин

Завчасно про час початку перемовин жодна зі сторін не повідомляли. Втім, глава російської делегації Володимир Мединський пізніше сказав, що російська сторона чекатиме на українських офіційних осіб з 10:00 для зустрічі.

Очікується, що вона пройде у палаці Долмабахче на березі Босфору. Українська делегація мала прибути до Стамбула з Анкари напередодні пізно ввечері. Втім, варто зауважити, що формати перемовин очікуються різні.

Так, турецьке видання Anadolu написало, що ререговори у Стамбулі заплановані на сьогодні о 10:45 і 12:30. Спочатку буде зустріч у форматі: Україна - США - Туреччина, а потім Україна - Росія - Туреччина.

Однак, за словами джерела Reuters, "не відомо, чи буде чотиристоронній формат", який включає США, Росію, Україну і Туреччину. Хоча, за словами президента Володимира Зеленського, який вчора дав пресконференцію в Анкарі, американська та турецька сторони будуть залучені до перемовин України та РФ як медіатори. Хто представлятиме Україну Зазначимо, що вчора указом президента сформовано делегацію для участі в переговорному процесі 15-16 травня з міжнародними партнерами - делегаціями Туреччини та США. А також із представниками Російської Федерації. Українську делегацію в Стамбулі очолив міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї увійшли: перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця;

заступник голови СБУ Олександр Поклад;

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський;

заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Шевченко;

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький;

заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Євген Шинкарьов;

заступник начальника штабу Командування ВМС Олександр Дьяков;

начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький;

старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов;

офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмічов;

радник глави Офісу президента Олександр Бевз.

При цьому, згідно з указом, глава делегації може вносити за погодженням з президентом України зміни до складу делегації України.

Також Умєров уповноважений залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Сам Зеленський не буде в Стамбулі з огляду на те, що глава Кремля Володимир Путін не прилетів на переговори. Тож український лідер з Туреччини прибув до Албанії на саміт Європейської політичної спільноти.

Хто в російській делегації

Російський склад делегації, який довго ховав у таємниці Кремль, виявився низьким за своїм рівнем. Очолив її помічник Путіна Володимир Мединський, який представляв вже РФ на перемовинах у 2022 році. Також у списку:

заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін;

начальник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков;

заступник міністра оборони РФ з міжнародного співробітництва Олександр Фомін.

Крім того, Кремль затвердив і склад так званих "експертів" для переговорів, серед них:

перший заступник начальника інформації управління Генерального штабу ЗС РФ Олександр Зорін;

заступник начальника Управління глави Кремля з державної діяльності у гуманітарній сфері Олена Подобрєєвська;

директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук;

заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Віктор Шевцов.

Склад російської делегації вчора викликав хвилю критики з огляду на те, що особи, які представляють РФ у Стамбулі, не мають достатнього мандату чи політичної ваги для прийняття тих, чи інших рішень.

Зеленський вчора заявив, що Україну представлено на переговорах в Туреччині на високому рівні, тоді як "рівень руських більше схоже на бутафорський". А глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна вважає, що склад делегації РФ на переговорах є "ляпасом по обличчю" для України та союзників по НАТО.

З усім тим президент України пояснив, що з поваги до президентів Трампа та Ердогана, він все ж таки прийняв рішення направити українську делегацію на переговори з Росією.

Державний секретар США Марко Рубіо вже заявив, що не покладає великих надій на зустріч у переговорах між делегаціями України та РФ, яка надіслала "переговорну групу нижчого рівня".

За його словами, прориву не буде, доки не відбудеться особиста зустріч президента Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Інші сторони

Також відомо, що у Стамбулі перебуватиме Рубіо, але він не братиме участі у переговорах із представниками країни-агресора, оскільки Кремль прислав групу нижчого рівня.

Натомість він зустрінеться з українською делегацією, а також з главою МЗС України Андрієм Сибігою та турецькими колегами.

Також, як очікується, від США у Стамбулі будуть присутніми спецпосланці американського президента - Стів Віткофф та Кіт Келлог.

Рубіо припускає, що переговори відбуватимуться між Україною й Росією з представниками Туреччини, а також "із кимось" із команди США або членів американської команди "на відповідному рівні".

Що хочуть обговорити Україна та РФ

За словами Зеленського, основна мета переговорів у Стамбулі - припинення вогню, для обговорення якого українська делегація має мандат. Якщо безперечного припинення вогню вдасться досягти на рівні технічних груп, то, на думку президента, можна обійтися без зустрічі на рівні лідерів.

Як писало WSJ з посиланням на неназваних українських чиновників, Україна у разі зустрічі з російською командою має намір лише обговорити те, як запровадити та контролювати безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване адміністрацією Трампа.

Глава делегації РФ Мединський своєю чергою заявив, що російська сторона розглядає переговори в Стамбулі "як продовження переговорів 2022 року". За його словами, учора Путін провів нараду, на якій "поставив завдання і визначив переговорну позицію РФ".

"Делегація налаштована на конструктивний лад, на пошук можливих розв'язок і точок дотику. Завдання прямих переговорів з українською стороною рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові першопричини конфлікту", - сказав він.

Мединський додав, що делегація РФ нібито "має всі необхідні компетенції" та "повноваження" для ведення переговорів.