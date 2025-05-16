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ЄС хоче подвоїти постачання артснарядів в Україну у 2025 році

П'ятниця 16 травня 2025 15:55
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ЄС хоче подвоїти постачання артснарядів в Україну у 2025 році Фото: Роберт Брігер, голова Військового комітету Європейського союзу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) планує подвоїти поставки боєприпасів великого калібру Україні протягом поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Військового комітету Європейського союзу (ЄС) Роберта Брігера, якого цитує Euronews.

Заява Брігера пролунала після зустрічі керівників оборонних служб ЄС, яка відбулася у Брюсселі.

"Мета полягає в тому, щоб доставити 2 мільйони боєприпасів великого калібру до вашої країни (України, - ред.) протягом поточного року. Тобто мова йде про подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року", - заявив він.

За словами Брігера, ЄС заохочуватиме країни-члени вробляти й закуповувати більше боєприпасів, щоб реалізувати цю мету.

"Ми намагаємось заохочувати країни-члени закуповувати більше, виробляти ще більше, використовуючи контракти, укладені Європейським оборонним агентством. Але ми також висуваємо нові ініціативи, чи то фінансові, чи то через інтенсифікацію співпраці з оборонною промисловістю України", - пояснив голова Військового комітету ЄС.

Допомога Україні з боку ЄС

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС активно підтримує Україну: від економічної та бюджетної допомоги до гуманітарних проєктів і відновлення зруйнованої інфраструктури.

Одночасно з фінансовою підтримкою Брюссель запроваджує санкції проти Росії, обмежуючи їй доступ до світових ринків, технологій і фінансових ресурсів.

За словами верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, Європейський союз сьогодні забезпечує понад половину потреб України в боєприпасах. Також вона заявляла, що союз може передати Києву 2 млн артилерійських снарядів до кінця поточного року.

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