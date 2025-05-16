ЄС хоче подвоїти постачання артснарядів в Україну у 2025 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Військового комітету Європейського союзу (ЄС) Роберта Брігера, якого цитує Euronews.

Заява Брігера пролунала після зустрічі керівників оборонних служб ЄС, яка відбулася у Брюсселі.

"Мета полягає в тому, щоб доставити 2 мільйони боєприпасів великого калібру до вашої країни (України, - ред.) протягом поточного року. Тобто мова йде про подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року", - заявив він.

За словами Брігера, ЄС заохочуватиме країни-члени вробляти й закуповувати більше боєприпасів, щоб реалізувати цю мету.

"Ми намагаємось заохочувати країни-члени закуповувати більше, виробляти ще більше, використовуючи контракти, укладені Європейським оборонним агентством. Але ми також висуваємо нові ініціативи, чи то фінансові, чи то через інтенсифікацію співпраці з оборонною промисловістю України", - пояснив голова Військового комітету ЄС.