Зеленський і ще чотири лідери обговорили з Трампом переговори у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами зідзвонився з Трампом. Вони обговорювали переговори України та Росії у Стамбулі.

Як передає РБК-Україна , про це журналістам заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Президент додав, що позиція лідерів полягає в тому, щоб у разі відмови Росії від припинення вогню та вбивств запровадити проти неї сильні санкції. Тиск на РФ повинен зберігатися доти, доки вона не буде готова завершувати війну.

"Україна готова до максимально швидких кроків заради реального світу, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій", - наголосив він.

" Переговори в Стамбулі були основною темою, так ", - розповів Никифоров.

За його словами, дзвінок із Трампом провели Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Зустріч України та РФ у Стамбулі

Нагадаємо, переговори України та Росії відбулися сьогодні, 16 травня. До української делегації увійшли чиновники, а також представники ГУР, СБУ та Генштабу. Її очолив міністр оборони Рустем Умеров.

Умеров після переговорів розповів, що Україна і Росія домовляються про можливий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Поки що таких великих обмінів не було.

Водночас він не згадував будь-які домовленості про припинення вогню між Україною і Росією.

Зі свого боку глава російської делегації, помічник російського диктатора Володимир Мединський розповів, що сторони розглядають пряму зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

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