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Зеленський і ще чотири лідери обговорили з Трампом переговори у Стамбулі

П'ятниця 16 травня 2025 16:53
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Зеленський і ще чотири лідери обговорили з Трампом переговори у Стамбулі Фото: президент України Володимир Зеленський та європейські лідери (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами зідзвонився з Трампом. Вони обговорювали переговори України та Росії у Стамбулі.

Як передає РБК-Україна, про це журналістам заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

За його словами, дзвінок із Трампом провели Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Переговори в Стамбулі були основною темою, так", - розповів Никифоров.

Сам Зеленський підтвердив переговори із Трампом.

"Україна готова до максимально швидких кроків заради реального світу, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій", - наголосив він.

Президент додав, що позиція лідерів полягає в тому, щоб у разі відмови Росії від припинення вогню та вбивств запровадити проти неї сильні санкції. Тиск на РФ повинен зберігатися доти, доки вона не буде готова завершувати війну.

Зустріч України та РФ у Стамбулі

Нагадаємо, переговори України та Росії відбулися сьогодні, 16 травня. До української делегації увійшли чиновники, а також представники ГУР, СБУ та Генштабу. Її очолив міністр оборони Рустем Умеров.

Умеров після переговорів розповів, що Україна і Росія домовляються про можливий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Поки що таких великих обмінів не було.

Водночас він не згадував будь-які домовленості про припинення вогню між Україною і Росією.

Зі свого боку глава російської делегації, помічник російського диктатора Володимир Мединський розповів, що сторони розглядають пряму зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

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