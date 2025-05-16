Експосол США в Україні назвала причину своєї відставки: до чого тут Трамп
Колишній посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку через "неможливість добросовісно виконувати державну політику" американського президента Дональда Трампа. Зокрема, через його тиск на Україну, а не на Росію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Бріджит Брінк написала в колонці для видання Detroit Free Press.
За словами Брінк, робота послом в Україні була "найважчою" в її житті.
Вона зазначила, що поважає "право та обов'язок президента визначати зовнішню політику США" - за належного контролю з боку Конгресу.
"Роль дипломатичної служби США полягає в реалізації цієї політики. На жаль, від самого початку адміністрації Трампа політика полягала в чиненні тиску на жертву, Україну, а не на агресора, Росію. Тому я не могла сумлінно виконувати політику адміністрації та вважала своїм обов'язком піти у відставку", - розповіла експосол.
Брінк зазначила, що не може "стояти осторонь, коли країна зазнає вторгнення, демократія піддається бомбардуванням, а загибель дітей залишається непокараною".
"Я вважаю, що єдиний спосіб забезпечити інтереси США - це відстоювати демократію і протистояти автократам. Мир за будь-яку ціну - це зовсім не мир, а умиротворення. І історія знову і знову вчить нас, що умиротворення не призводить до безпеки, захищеності або процвітання. Воно призводить до нових воєн і страждань", - наголосила вона.
Експосол додала, що світ ще не бачив "такого систематичного, такого масштабного та такого жахливого насильства в Європі з часів Другої світової війни".
Брінк підкреслила, що війна Росії проти України має значення для США, оскільки "те, як ми впораємося з цією війною, багато про що скаже як нашим друзям, так і ворогам".
"І якщо Путін досягне успіху, це стане сигналом для Китаю, який підірве баланс безпеки в Азії та в усьому світі. Це матиме глибокі наслідки для безпеки, захищеності та процвітання Америки", - наголосила вона.
За словами Брінк, "Америка, яку я люблю, та, якій служили наші діди, ніколи не стояла б осторонь і не дозволила б таким жахам статися".
"Коли Америка не очолює вільний світ, під загрозою опиняється наш власний успіх як нації. Я більше не є американським дипломатом, але ніколи не перестану вірити в необхідність американського лідерства для забезпечення нашого майбутнього та надання надії й можливостей кожному американцю та багатьом іншим людям у всьому світі", - зазначила вона.
Відставка Брінк
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку. Однак тоді причини такого рішення були невідомі.
Водночас ЗМІ повідомляли, що Брінк пішла з посади посла через посилення розбіжностей у політиці з адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Додамо, на початку квітня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Тоді балістична ракета з касетною бойовою частиною вибухнула в повітрі біля дитячого майданчика. Через таку атаку загинули дев'ятеро дітей, також діти були серед постраждалих.
Тодішня посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувавши на цю трагедію в соцмережі X не згадала про причетність Росії до атаки. Вона вказала, що "такий удар - черговий доказ, чому війну потрібно припинити".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його "неприємно здивувала" реакція Брінк на удар по Кривому Рогу. Він назвав таку реакцію слабкою.
Уже наступного дня Брінк знову відреагувала на терористичний удар по Кривому Рогу, уточнивши, що в ньому винна Росія.
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