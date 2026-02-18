Переговори України, США та Росії у Женеві завершилися: що відомо

За її словами, консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп. Зустріч тривала близько 2 годин.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин розповів журналістам, що зараз українська група доповідає главі державі Володимиру Зеленському про результати переговорів.

"Там поки немає драматичних деталей, конкретні речі доповідають", - додав він.

Оновлено 12:29

Зеленський підтвердив, що переговори у Женеві вже завершилися. Президент очікує детальну доповідь від української делегації.

"Працюємо разом із командою заради наближення реального миру. Пріоритет - гарантії безпеки для України. Українські представники мають чіткі директиви по кожному аспекту перемовин. Очікую на детальну доповідь за підсумками всіх зустрічей", - зазначив він.