Переговоры Украины, США и России в Женеве завершились: что известно

Фото: переговоры Украины, США и России в Женеве завершились (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Переговоры между Украиной, США и Россией, которые длились два дня в Женеве, завершились.

Как передает РБК-Украина, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Украины Диана Давитян.

Читайте также: Переговоры в Женеве: что известно о втором дне встречи Украины, США и РФ

По ее словам, консультации завершены как в рамках политической, так и военной групп. Встреча длилась около 2 часов.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказал журналистам, что сейчас украинская группа докладывает главе государства Владимиру Зеленскому о результатах переговоров.

"Там пока нет драматических деталей, конкретные вещи докладывают", - добавил он.

Обновлено 12:29

Зеленский подтвердил, что переговоры в Женеве уже завершились. Президент ожидает подробный доклад от украинской делегации.

"Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет - гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров. Ожидаю детальный доклад по итогам всех встреч", - отметил он.

 

Переговоры в Женеве

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Женеве состоялся второй день переговоров между Украиной, США и Россией.

В Женеве российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский, также в состав входит руководитель ГРУ Игорь Костюков, который представлял РФ на переговорах в ОАЭ. В целом численность российской делегации, по данным СМИ, превышает 15 человек.

Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и другие члены делегации.

Американскую сторону представляют Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

Ранее Кремль анонсировал, что повестка дня в Женеве будет шире и будет включать территориальный вопрос, тогда как Украина достичь движения по энергетическому перемирию и гуманитарным договоренностям.

Предыдущие раунды переговоров по урегулированию войны России против Украины состоялись в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля.

Во время встреч существенного прогресса по прекращению войны достичь не удалось, однако стороны согласовали обмен пленными. Он стал первым за пять месяцев.

По данным Axios, вчерашние переговоры политической группы в Женеве зашли в тупик. Причиной тому стали позиции, которые представил Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что переговоры Украины и России в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако страна-агрессор пытается их затянуть.

Что известно о втором дне переговоров в Женеве и чем закончилась первая встреча читайте в материале РБК-Украина.

