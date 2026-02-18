Переговоры Украины, США и России в Женеве завершились: что известно

Переговоры в Женеве

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Женеве состоялся второй день переговоров между Украиной, США и Россией.

В Женеве российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский, также в состав входит руководитель ГРУ Игорь Костюков, который представлял РФ на переговорах в ОАЭ. В целом численность российской делегации, по данным СМИ, превышает 15 человек.

Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и другие члены делегации.

Американскую сторону представляют Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

Ранее Кремль анонсировал, что повестка дня в Женеве будет шире и будет включать территориальный вопрос, тогда как Украина достичь движения по энергетическому перемирию и гуманитарным договоренностям.

Предыдущие раунды переговоров по урегулированию войны России против Украины состоялись в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля.

Во время встреч существенного прогресса по прекращению войны достичь не удалось, однако стороны согласовали обмен пленными. Он стал первым за пять месяцев.

По данным Axios, вчерашние переговоры политической группы в Женеве зашли в тупик. Причиной тому стали позиции, которые представил Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что переговоры Украины и России в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако страна-агрессор пытается их затянуть.

Что известно о втором дне переговоров в Женеве и чем закончилась первая встреча читайте в материале РБК-Украина.