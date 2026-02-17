Політична частина переговорів щодо України "зайшла в глухий кут": Axios дізналося ім'я винуватця

У вівторок, 17 лютого, в Женеві відбувся третій раунд мирних переговорів між Україною і РФ за посередництва США. Однак у політичній групі сторони "зайшли в глухий кут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста видання Axios Барака Равида в соцмережі Х.

Але що саме сказав Мединський, журналіст не уточнює.

"Сьогодні переговори в політичній групі в Женеві "зайшли в глухий кут". Джерела заявили, що причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником від Росії Володимиром Мединським", - написав Равід.

За словами кореспондента, причиною "глухого кута" стали позиції, представлені главою російської делегації, про що розповіли два джерела.

Переговори в Женеві та роль Мединського

Нагадаємо, що зустріч у Женеві 17-18 лютого є вже третім раундом тристоронніх мирних переговорів між Україною, США та Росією.

До того ж на цей раунд Москва вирішила повернути свого давнього парламентера Володимира Мединського, який раніше вже очолював делегацію РФ на переговорах навесні 2022 року і в травні 2025 року.

Як відомо, Мединський є ключовим ідеологом Кремля, який відповідає за формування і поширення спотвореної версії історії на догоду режиму російського Диктатора Володимира Путіна.

У 2025 році на переговорах він переважно читав лекції про історичні претензії Росії на українські території, ще починаючи з часів князя Рюрика. З цієї причини, крім обмінів полоненими, в інших питаннях переговори не мали жодного результату.

Говорячи про сьогоднішні переговори, була зустріч як політичної підгрупи, так і військової. Але деталі поки що невідомі.

До слова, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios заявив, що Україна і Росія повинні завершити війну якомога швидше, підкресливши, що часу вислуховувати філософствування помічника Путіна Володимира Мединського немає.

Що ж стосується діяльності Мединського в РФ, він займається уніфікацією держпропаганди і боротьбою з "іноземним впливом" на історичну пам'ять.

За даними проєкту "Схеми", Мединський є куратором створення російських підручників історії, де виправдовується окупація українських територій.

Також через підконтрольне Російське військово-історичне товариство проводяться ідеологічні заходи на захоплених росіянами землях України.

Детальний розбір, хто такий Володимир Мединський - читайте в матеріалі РБК-Україна.