В Кремлі висунули "умову" для зустрічі Путіна та Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника диктатора Росії Дмитра Пєскова під час розмови з журналістами.

Він додав, що вже незабаром будуть відомі проєкти меморандумів Росії та України. Робота над російським документом вже перебуває на фінальній стадії. Після цього "мова зайде про наступний етап переговорів".

"Жодних змін у позиції щодо принципової можливості такої зустрічі. Але така зустріч має бути підсумком конкретних домовленостей двох делегацій за різними напрямами. У цьому плані змін у нашій позиції немає жодних", - заявив Пєсков.

Переговори Росії та України

16 травня на території Туреччини відбулись перші за останні кілька років переговори між Україною та Росією. Тоді ж делегацію Києва очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а Москви - помічник диктатора Росії Володимир Мединський.

Також до Туреччини прибув Зеленський, щоб зустрітись з Путіним, але останній проігнорував заклик до переговорів віч-на-віч.

Під час діалог делегації порушили питання масштабного обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Обмін провели у три етапи протягом останніх вихідних.

Тим часом у Росії стверджують, що вони хотіли б провести наступний раунд переговорів знову у Туреччині.

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