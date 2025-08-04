У Кремлі допустили зустріч Путіна й Зеленського, але висунули умову

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не виключає особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку поширюють росЗМІ.

Пєсков заявив, що така можливість "не виключається", однак зустріч можлива лише за умови проведення попередньої роботи.

"Хочу нагадати, що сам президент (ред.- Путін) не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи та подолано належну відстань", - сказав Пєсков.

У Кремлі не уточнили, що саме мається на увазі під "необхідною частиною роботи" чи "відстаню", яку потрібно подолати.

Водночас російська диктароська влада вже не вперше натякає, що особистий контакт між президентами можливий лише в разі поступок з українського боку.