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У Кремлі допустили зустріч Путіна й Зеленського, але висунули умову

Понеділок 04 серпня 2025 12:41
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У Кремлі допустили зустріч Путіна й Зеленського, але висунули умову Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не виключає особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку поширюють росЗМІ.

Пєсков заявив, що така можливість "не виключається", однак зустріч можлива лише за умови проведення попередньої роботи.

"Хочу нагадати, що сам президент (ред.- Путін) не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи та подолано належну відстань", - сказав Пєсков.

У Кремлі не уточнили, що саме мається на увазі під "необхідною частиною роботи" чи "відстаню", яку потрібно подолати.

Водночас російська диктароська влада вже не вперше натякає, що особистий контакт між президентами можливий лише в разі поступок з українського боку.

Можлива зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, що 1 серпня Путін виступив із низкою чергових хворих заяв. В тому числі він заявив, що він нібито хоче завершити війну з Україною. Але, за його словами, це можливо тільки на умовах Москви.

Зеленський у відповідь наголосив, що якщо це справді сигнал про готовність завершити війну, то пропозиція України про зустріч на рівні лідерів залишається чинною.

Під час останнього раунду переговорів у Стамбулі українська делегація запропонувала провести переговори за участю президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Але Росія все ще борсається та знаходить одну відмовку дурнішу за іншу - попри анонси Туреччини про те, що за зустріч "загалом домовилися".

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