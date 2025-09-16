Зеленський готовий до зустрічі з Путіним і Трампом, але без умов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю глави держави виданню Sky News.

"Я готовий зустрітися з президентом Трампом і Путіним, але готовий це зробити без будь-яких умов", - заявив Зеленський, відповідаючи на уточнююче запитання про Москву.

Президент України наголосив, що він "не може їхати до країни, коли ця країна, це місто - Москва - нас атакує". Він уточнив, що зустріч може пройти в будь-якій іншій країні.