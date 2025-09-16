ua en ru
Зеленський готовий до зустрічі з Путіним і Трампом, але без умов

Україна, Вівторок 16 вересня 2025 10:41
Зеленський готовий до зустрічі з Путіним і Трампом, але без умов Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що готовий до трьохсторонньої зустрічі, але відкидає умови російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю глави держави виданню Sky News.

"Я готовий зустрітися з президентом Трампом і Путіним, але готовий це зробити без будь-яких умов", - заявив Зеленський, відповідаючи на уточнююче запитання про Москву.

Президент України наголосив, що він "не може їхати до країни, коли ця країна, це місто - Москва - нас атакує". Він уточнив, що зустріч може пройти в будь-якій іншій країні.

Нагадаємо, після двох раундів переговорів у Стамбулі українська та російська делегації висловили намір організувати зустріч президентів для розблокування мирного процесу.

На початку вересня Путін підтвердив готовність до переговорів, але наполягав, що Зеленський має приїхати до Москви та бути "готовим" до обговорення.

Президент України відреагував на таку пропозицію скептично, а у Міністерстві закордонних справ України назвали вимогу Кремля несерйозною та неприйнятною.

Медіа повідомляють, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з Путіним у Малайзії на полях 47-го саміту АСЕАН. Це створює потенційну платформу для багатосторонньої зустрічі з участю Зеленського.

