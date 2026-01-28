ua en ru
Головна » Новини » Політика

Кремль кличе Зеленського на переговори з Путіним в Москву, але є нюанс

Середа 28 січня 2026 15:10
UA EN RU
Кремль кличе Зеленського на переговори з Путіним в Москву, але є нюанс Фото: Юрій Ушаков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Кремль знову "запрошує" президента України Володимира Зеленського до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника очільника Кремля Юрія Ушакова російським ЗМІ.

За словами Ушакова, питання можливої зустрічі Путіна із Зеленським не є новим для Москви і неодноразово порушувалося під час телефонних розмов між Путіним та Трампом.

"Під час цих контактів Трамп, зокрема, пропонував нам розглянути таку можливість. Наш підхід залишається логічним: ми ніколи не відмовлялися від подібних контактів", - заявив представник Кремля.

Проте, як завжди, Москва висуває дві ключові умови для проведення такої зустрічі.

"По-перше, контакти мають бути добре підготовлені. По-друге, вони повинні бути спрямовані на досягнення конкретних позитивних результатів", - сказав Ушаков.

Також він стверджує, що Путін нібито готовий прийняти президента України в Москві у разі його згоди на переговори.

"Якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, ми запрошуємо його до Москви і гарантуємо безпеку та необхідні умови для роботи", - додав помічник правителя РФ.

Заяви про зустріч Зеленського та Путіна

У Росії вже не вперше лунають заяви про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, але постійно висувають вимоги.

Так, у травні 2025 року речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що така зустріч можлива лише як "підсумок конкретних домовленостей" між сторонами.

У серпні минулого року Пєсков казав, що Путін нібито не заперечує проти зустрічі із Зеленським, однак вимагає, щоб вона була "добре підготовлена" та завершилася підписанням мирної угоди.

У вересні сам Путін заявив, що "не виключає" зустрічі з президентом України, проте зауважив, що для цього Зеленський має приїхати до Москви.

Водночас президент України неодноразово наголошував на готовності до переговорів, зокрема у форматі тристоронньої зустрічі, але відкидав умови, які висуває російський диктатор.

Володимир Зеленський Кремль Мирні переговори Війна в Україні
