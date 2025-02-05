Переговори, компроміси та закінчення війни: що сказав Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану

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Ми в кращому положенні, ніж були на початку війни.

Без допомоги США або з дуже повільною допомогою ми можемо втрачати наші території .

. Коли зупиниться воєнний стан, обов'язково буде оголошено про вибори

Втрати РФ - 300-350 тисяч вбито, ще 600-700 тисяч поранено.

Втрати України - 45 100 загиблих , 390 тисяч поранених.

, 390 тисяч поранених. Не може бути компромісів щодо суверенітету держави. Щодо часу - так.

Україна готова передусім на закінчення гарячої стадії війни .

. Путін почав війну, коли Україна не була ні членом НАТО, ні членом ЄС. Тобто, безумовно, причини інші.

Терміни домовленостей, сила цих домовленостей залежить від Трампа.

Про допомогу США

"Допомога дуже потрібна. Допомога сьогодні не зупинена. Вона йде так, як і йшла, як, я скажу вам чесно, останній рік або півтора, коли були деякі процеси уповільнені. На жаль, вчасно важливі речі до нас не приходили, але з часом вони все ж таки доходили, що давало можливість підтримувати нашу армію, посилювати ЗСУ і, безумовно, захищатись від ворога", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна почала виробляти більше зброї, 40% всього на 2025 рік - це вітчизняне.

"Безумовно, без допомоги США або з дуже повільною допомогою ми можемо втрачати наші території. Все так не станеться скоропостижно, як про це говорять або навіть хтось думає... деякі вороги, як вони цього хочуть, це так не станеться, ми будемо стояти достатньо міцно. Але, безумовно, якщо внесок в українську обороноздатність і безпеку України, США сьогодні сягає 30%, можна уявити, що буде з нами без цих 30%", - додав він.

За словами Зеленського, якщо США зупинить допомогу Україні - це матиме вплив на лідерів Європи і розмір європейської допомоги знизиться.

"І тоді ми будемо залежати не тільки від допомоги Сполучених Штатів, але й від ризику зриву допомоги з країн Європи. А тоді це буде вже не 30% або 35%, це буде як мінімум 60% нашої допомоги. І тому цей ризик втрати нашої території і перемоги Путіна, він, авжеж, буде зростати", - пояснив він.

Про вибори в Україні і легітимність

"Бажання Путіна тільки одне, щоб нас не існувало. Зрозуміло, що я їм не підходжу, тому що їм потрібна їх лялькова людинка тут. Їм потрібен їх людина, яка буде керувати Україною.... Щодо моєї легітимності. Мене обрали 73% мого населення. Наш народ України. 73%", - сказав Зеленський коментуючи заяви диктатора про "нелегітимність" президента України.

Говорячи про ймовірність виборів в Україні, Зеленський вкотре зазначив, що під час війни неможливо провести голосування.

"Безумовно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза війни і тоді, коли зупиниться воєнний стан, обов'язково буде оголошено про вибори. Це потрібно, ми захищаємо демократію і це обов'язково потрібно. Але зрозумійте одну річ. Сьогодні всі розуміють, якщо ми зупинимо воєнний стан, це те, що хоче Путін, це означатиме, що наша армія в більшості своїй повернеться додому. Хто буде нас захищати? Які гарантії безпеки у України?", - додав він.

Про компроміси

"Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Безумовно, ми адекватні люди. Ми не можемо покласти мільйони наших людей заради результату, який і так не зрозуміло, чи він буде", - заявив Зеленський, додавши, що юридично Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.

"Не може бути компромісів щодо суверенітету держави. Щодо часу - так. На жаль, недостатньо цієї підтримки, яка сьогодні здійснюється нашими партнерами, щоб витиснути Путіна повністю з наших територій. Ми повернемо. Так, нехай це буде комбіновано десь на полі бою, те, що роблять сьогодні наші військові, десь дипломатично, десь з часом, але все одно ми повернемо нашу землю", - пояснив президент свою позицію.

Він також наголосив на тому, що "компромісів юридично з територіями точно ніяких не буде".

"Що стосується іншого, я скажу вам відверто, коли хтось каже про "а на що готова Україна?" Україна готова передусім на закінчення гарячої стадії війни. Ми хочемо миру як ніхто більше у світі, бо війна у нас. Третє, давайте чесно, Путін вбивця і терорист. І це факт. І давайте чесно, якщо наші союзники вважають, що нам потрібно перейти на дипломатичний шлях. І я вважаю, що ми готові перейти на дипломатичний шлях і що за столом перемовин повинні бути США, Європа, Україна і Росія, а чи не замало компромісів? Ми будемо говорити з Путіним. Одна розмова з цим вбивцею - це вже компроміс для нього", - сказав він.

Зеленський зазначив, що потрібно стабілізувати ситуацію як можна справедливіше і сильніше без ризиків для України, для Європи, для світу.

Про НАТО і ядерну зброю

Зеленський поставив питання, що захищатиме Україну, якщо членство України в НАТО буде в якійсь далекій перспективі в майбутньому.

"Весь цей час або весь цей шлях, який пакет підтримки, які ракети? Нам повернуть ядерну зброю? Нехай нам повернуть ядерну зброю. Або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. Я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло. А з іншого боку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Тобто тоді давайте так, дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій", - додав він.

Зеленський також додав, що якщо Україна не в НАТО, то чому тоді Путін на нашій землі? Путін пішов на Україну, бо боявся, що ми станемо членами НАТО, але "ми не члени НАТО, виходь з нашої землі".

Про очікування від Трампа

Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп запрошував його на інавгурацію, але "дуже узагальнено, як і інших, напевно, лідерів". Але він не поїхав, бо момент інавгурації - це найважливіший день для Трампа і було б не дуже доречно приїжджати, бо у Трампа не було б часу на особисті серйозні зустрічі.

"У нього багато внутрішніх питань, але так випало історично - нам треба закінчити війну в його час. І дуже потрібно. Я думаю, що важливо нам не затягувати і робити все, щоб підготувати бачення спільне, план зрозумілий, простий, якщо може бути простий, безумовно, закінчення війни не може бути простим. Але максимально сконцентруватись на тому, щоб війна закінчилась без можливості її повернення", - сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна заслуговує на справедливий мир і сьогодні "терміни домовленостей, сила цих домовленостей залежить від президента Трампа".