Відлік на місяці? Що кажуть Трамп і Зеленський про мирні переговори і на чому спекулює Путін

Останніми днями спостерігається активізація зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні, за участю ключових міжнародних гравців. Політичні лідери США, України та Росії зробили низку заяв, які можна розцінити як підготовку до початку мирного процесу і переговорів.

Зміст

Трамп уже веде "серйозні переговори"

З моменту вступу на посаду президента США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про припинення російсько-української війни, повторював звичні тези: "мільйонні втрати" безглузді, війна жахлива, не розпочалася б за його правління, зупинити її треба якнайшвидше, а для цього необхідні переговори.

Однак днями на брифінгу в Овальному кабінеті дав зрозуміти, що якийсь переговорний процес вже ведеться. "Не хочу розкривати подробиць, але ми вже ведемо дуже серйозні переговори з Росією, щоб завершити цю війну", - сказав він.

Напередодні Трамп уточнив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів "з різними сторонами, включно з Україною".

Спеціальний посланець Кіт Келлог, який займається мирним процесом, більш активний у заявах. В інтерв'ю Reuters він наголосив, що, якщо найближчими місяцями вдасться досягти перемир'я, то до кінця 2025 року в Україні мають відбутися президентські та парламентські вибори. З посиланням на джерела видання пише, що в Білому домі навіть обговорюють можливість натиснути на Київ. Утім, офіційних прохань від США ще не надходило.

На слова спецпосланця відреагували в Україні. Радник президента Дмитро Литвин закликав до більш глибокого підходу, адже якщо мирний план Келлога полягає лише в припиненні вогню і виборах, то цей план провальний.



Фото: Дональд Трамп стверджує, що вже веде "серйозні переговори" (Getty Images)

В іншому інтерв'ю для Fox News Келлог заявив, що Трамп добре уявляє, як можна натиснути на Росію та Україну, щоб домогтися закінчення війни в терміни, які "обчислюються місяцями, а не роками".

"Я думаю, у нас є чіткий, надійний план, що дає змогу рухатися вперед - почати переговори і працювати. Президент Трамп очолить ці зусилля, він чудово вміє укладати угоди, і він дуже впевнений у тому, що планує зробити", - зазначив він.

За його словами, для успішних переговорів і Києву, і Москві доведеться піти на поступки. Президент Володимир Зеленський посилає сигнали про готовність пом'якшити позицію, але Володимиру Путіну "теж доведеться пом'якшити свої позиції", додав Келлог.

Схожу заяву про поступки зробив новий держсекретар США Марко Рубіо. "Це буде робота жорсткої дипломатії, як ми звикли робити в минулому, і ми будемо реалістичними щодо цього. Але обидві сторони під час переговорів мають щось дати", - зазначив він.

Путін чекає сигналу і каже про "нелегітимність" Зеленського

Російський диктатор Путін демонстративно підкреслює готовність до переговорів. У недавньому інтерв'ю він апелював до переговорного процесу на початку повномасштабної війни, коли просто "пропонував Україні вийти" з Донецької та Луганської областей. Про інші вимоги, такі як демілітаризація, денацифікація та нейтральний статус промовчав, а також очікувано заявив, що це нібито Україна вирішила воювати.

Попри те, що Путін не вважає Зеленського легітимним президентом, говорити з ним теж готовий, але не напряму. "Він не має права нічого підписувати. Якщо він хоче брати участь у переговорах, я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести", - додав він.

Переговори ускладнюються діючим указом Зеленського, який констатує неможливість переговорів, зазначив кремлівський диктатор. Для початку указ слід скасувати і, на думку Путіна, зробити це нібито може навіть голова Верховної Ради.



Фото: Володимир Путін хоче переговорів із Трампом і чекає на сигнали (Getty Images)

Зазначимо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заяви на тему легітимності Зеленського абсурдними. А сам президент пояснив, що підписав указ від 30 вересня 2022 року, щоб зупинити сепаратизм і заборонити іншим політичним діячам вести переговори з російською стороною.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, у Кремлі чекають сигналів від адміністрації Трампа про готовність до діалогу Росії та США.

"Ми готові. Поки ніяких конкретних виходів на нас, на російських представників, ще не було", - прокоментував він публікації про бажання Трампа зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення війни в Україні.

Сьогодні прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що жодної нової інформації з цього питання немає. "Плануються контакти, у нас теж є процес планування, тому поки нічого нового нам сказати нічого", - додав він.

Зеленський хоче зустрічі з Трампом та участі Європи

Президент Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв в інтерв'ю Associated Press. За його словами, зараз Україна "як ніколи близька до миру". Однак двосторонні контакти США та Росії у спробі домовитися про припинення війни за спиною України можуть стати дуже небезпечними для всіх.

Він також зазначив, що спершу має відбутися його зустріч із Трампом, на якій лідери визначать, у якому форматі можна перейти до переговорів із Росією.

"Насамперед наша зустріч із ним (Трампом, - ред.), і це важливо. І цього хоче, до речі, і вся Європа, всі хочуть, щоб у нас було спільне бачення швидкого закінчення війни", - сказав Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський спочатку хоче домовитися з Трампом (Getty Images)

Щодо Путіна, то президент вважає, що той боїться прямих перемовин з Україною і буде всіляко їх уникати, бо не хоче закінчувати війну справедливо і не готовий обговорювати поступки, поки має перевагу на полі бою.

"Я думаю, що в його голові - це його програш, його слабкість, він буде боятися цього. Тому робитиме все, щоб показати, що це (старі його наративи) війна між Заходом і Росією. Він не може визнати, що реально не переміг Україну, а значить він програє. А визнати це він не може", - зазначив Зеленський.

Трамп здатний посадити Путіна за стіл переговорів, пригрозивши дійсно масштабними санкціями проти російської енергетики та банківської системи, а також пообіцявши продовжити військову підтримку України, вважає він.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі РБК-Україна назвав значними потенційні важелі, які може задіяти Трамп, щоб позбавити Москву доходів для фінансування війни.

"Це тарифні обмеження - підвищення мит на російські метали, добрива та інші товари. Посилення вторинних санкцій проти компаній, що допомагають РФ обходити обмеження, блокування нових банків, конфіскація активів і обмеження доступу до критичних технологій також мають стати частиною стратегії. Подальші санкції - це ключовий важіль для примусу Кремля до справедливих переговорів", - розповів співрозмовник.

За його словами, пріоритетом має стати скорочення нафтогазових доходів Росії через боротьбу з тіньовим флотом, посилення контролю за стелею цін на нафту і підвищення собівартості видобутку.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори".

Зеленський також заявив, що хоче бачити за столом не лише Україну, Росію і США. "Чесно кажучи, голос Європейського Союзу теж має бути там. Я думаю, це було б справедливо, ефективно", - сказав він.

Що в Європі говорять про мирні переговори

У Європейському Союзі вважають, що Дональд Трамп у перші 100 днів на посаді може спробувати вийти на діалог із Путіним, що зрештою призведе до запуску переговорного процесу за участю всіх сторін. Зокрема, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос.

На його думку, під час переговорів треба провести "червоні лінії". Щоб визначити, у чому саме полягатиме мир і що він означатиме. Якщо війна завершиться, але окуповані території стануть частиною Росії, то це не той мир, який хочеться підтримувати.

Колишній прем'єр Нідерландів, а нині генсек НАТО Марк Рютте наполягає: на момент відновлення переговорів Україна має перебувати в "найкращому можливому становищі".

"Якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи, ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України", - зазначив.

За його словами, допомогти в цьому має збереження військової підтримки з постачанням зброї та підготовкою солдатів. "І якщо вони одного разу захочуть домовитися про мир, вони повинні посадити Путіна за стіл переговорів", - додав генсек НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Financial Times прямо заявив, що в майбутніх переговорах має брати участь Варшава. Зокрема тому, що це в інтересах самої України. "Якщо ми подивимося на російський імперіалізм, що відроджується, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", - сказав він.

Примітно, що раніше Financial Times з посиланням на джерела написало, що в Євросоюзі почали обговорювати повернення до купівлі російського газу, щоб схилити Путіна до мирних переговорів. Ініціативу схвалили в Німеччині, Угорщині та деяких інших країнах, але розкритикували найближчі союзники України.

Путіна треба не схиляти, а примушувати до переговорів, упевнений фінський президент Александер Стубб. Він з обережним оптимізмом ставиться до планів Трампа і припускає, що на припинення вогню може піти від 3 до 6 місяців, після чого почнуться справжні переговори про мир. Крім того, в тій чи іншій формі однозначно має брати участь Європа, оскільки в діалозі вирішується майбутнє європейських структур безпеки.

Тим часом, за даними іспанського El Pais, у Брюсселі занепокоєні, що Дональд Трамп може захотіти вести переговори з Росією без України та ЄС. Крім того, там наростають побоювання щодо ризиків, що Вашингтон продавить не дуже вигідну угоду, в якій Європа розглядатиметься як єдина сторона, що фінансує відновлення України і забезпечує гарантії безпеки, наприклад, шляхом введення військ.

Де можуть зустрітися Трамп і Путін

Тим часом з'явилися новини і про можливе місце зустрічі Путіна і Трампа. Як пише Reuters, у Росії розглядають майданчики в Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. За словами джерел, за останні тижні ці країни відвідали високопоставлені російські джерела.

Саудівська Аравія, ОАЕ і Кремль не надали коментарів, однак і у Трампа, і у Путіна склалися дружні стосунки з керівництвом обох арабських країн. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман став першим іноземним лідером, якому Трамп зателефонував після інавгурації. Путін у вересні минулого року відзначав його внесок в організацію обміну ув'язненими між США і Росією.

Саудівський принц і президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд аль-Нагайян зберігають нейтралітет протягом повномасштабної війни в Україні, утримуючись від критики та санкцій проти Москви. Але також підтримують регулярні контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

Жодна з цих країн не є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Тому його участі в саміті з Трампом на їхній території нічого не загрожує.

На цьому етапі російська сторона не розглядає як майданчик Туреччину, де в березні 2022 року відбувалися невдалі переговори. А раніше традиційні для таких зустрічей Гельсінкі, Відень і Женева не підходять, тому що "майже весь Захід на боці України", пише Reuters.

При підготовці тексту використовувалися: заяви президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського, Володимира Путіна, інших офіційних осіб, публікації Reuters, El Pais і Financial Times.