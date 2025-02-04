Зеленський про запрошення на інавгурацію Трампа: було, але візит був би не доречним

Про це розповів Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але в дуже загальних словах", - розповів Зеленський.

Однак, на його думку, візит до США саме на інавгурацію Трампа був би не доречним.

"Я думаю, що нам треба час, щоб сісти поговорити про війну. А в цей момент, у момент інавгурації я думаю, у нього є свої власні справи на порядку денному. І я думаю, що мені було б не дуже доречно приїхати. У нього не було б часу на особисту зустріч", - сказав Зеленський.

“President Trump invited me to his inauguration... it was simply not very appropriate for me to come."



President Zelensky's 90-minute interview with Piers Morgan goes live on YouTube from 8pm (UK) / 3pm (EST).



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Зеленський про мир

Нещодавно Зеленський заявив, що якщо Трамп хоче змусити російського диктатора Володимира Путіна прийти до миру, то у нього це вийде. Водночас Зеленський сказав, що Києву і Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню.