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Зеленський про запрошення на інавгурацію Трампа: було, але візит був би не доречним

Вівторок 04 лютого 2025 19:58
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Зеленський про запрошення на інавгурацію Трампа: було, але візит був би не доречним Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп запрошував президента України Володимира Зеленського на його інавгурацію, яка відбулась 20 січня.

Про це розповів Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але в дуже загальних словах", - розповів Зеленський.

Однак, на його думку, візит до США саме на інавгурацію Трампа був би не доречним.

"Я думаю, що нам треба час, щоб сісти поговорити про війну. А в цей момент, у момент інавгурації я думаю, у нього є свої власні справи на порядку денному. І я думаю, що мені було б не дуже доречно приїхати. У нього не було б часу на особисту зустріч", - сказав Зеленський.

Зеленський про мир

Нещодавно Зеленський заявив, що якщо Трамп хоче змусити російського диктатора Володимира Путіна прийти до миру, то у нього це вийде. Водночас Зеленський сказав, що Києву і Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню.

Сьогодні ж Зеленський розповів, що його команда вже контактує з командою президента США Дональда Трампа. Зокрема, були переговори зі спецпредставником по Україні та Росії Кітом Келлогом.

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