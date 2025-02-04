Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Але це можливо за одніє умови.

Як повідомляє РБК-Україна про це він заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Під час інтерв'ю у Зеленського запитали, чи зможе він сидіти за одним столом з Путіним у випадку, якщо все ж почнеться потенційний мирний процес, у якому будуть брати участь чотири групи.

За словами Зеленського, він готовий до цього у тому випадку, якщо це буде єдиний варіант, за якого ми можна буде принести мир громадянам України і не втратити людей.

"Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками. Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", - сказав він.

Переговори України та РФ

Тема перемовин між Україною та Росією знову почала обговорюватися з більшим завзяттям.

Нещодавно президент США Дональд Трамп веде "дуже серйозні розмови" з Росією щодо завершення війни в Україні.

Однак на думку Зеленського, виключення України з переговорів США та Росії щодо завершення війни було б "дуже небезпечним". Києву та Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню.

Також він заявляв, що поки незрозуміло, чи братиме Європа участь у переговорах про припинення війни з Росією.