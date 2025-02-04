"Відкритий до виборів". Зеленський відповів на закиди про свою "нелегітимність"
В Україні неможливо проводити вибори під час дії воєнного стану. Але для цього є не тільки юридичні причини.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.
"Що стосується моєї легітимності, то мене обрали 73% населення країни. 73%. І ви знаєте, я завжди говорив, що я відкритий для будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути жодних виборів. Необхідно змінити законодавство, конституцію тощо. Це великі труднощі. Але є і не юридичні, а дуже людські (труднощі - ред.)", - наголосив глава української держави.
Зеленський нагадав, що у військових, мільйонів громадян на тимчасово окупованих територіях і за кордоном не буде можливості проголосувати на виборах.
"Безсумнівно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза війни, і тоді, коли закінчиться воєнний стан, тоді, безумовно, будуть призначені вибори. Це необхідно. Ми захищаємо демократію, тому це необхідно", - додав президент.
Але водночас він звернув увагу, що Україна не може зараз скасувати воєнний стан, оскільки цього хоче російський диктатор Володимир Путін. У разі скасування воєнного стану більшість українських військових повернеться додому до своїх родин.
"Хто буде нас захищати? Які гарантії безпеки є в України? Чому Росія знову не прийде, щоб окупувати наші землі? Прийде! Без гарантій безпеки це неможливо, тому нам потрібні відповіді на ці запитання", - пояснив Зеленський.
Вкидання Путіна
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що Володимир Зеленський є нелегітимним президентом.
У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошував, що такі заяви є абсурдними, оскільки в Росії влада фактично не змінюється.
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