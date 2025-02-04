Зеленський визнав, що Україна зараз не може повернути всі свої території
Наразі Україна не може повернути всі території під свій контроль. Не можна втрачати мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.
"Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні люди й не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що підтримка, що надається партнерами, зараз недостатня для того, щоб повністю витіснити РФ повністю з окупованої території України. Проте, на його думку, території можуть бути повернуті як і військовим, так і дипломатичним шляхом.
"Території ми повернемо - це може бути комбінований підхід: тут військовий на полі бою, як це роблять наші військові, десь дипломатичним шляхом. Але все одно ми повернемо нашу землю, тому що ми праві, і ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві й в моральному праві", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак він готовий до цього у тому випадку, якщо це буде єдиний варіант, за якого ми можна буде принести мир громадянам України та не втратити людей.
"Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками (переговорів - ред.). Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", - сказав президент.
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