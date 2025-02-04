Зеленський визнав, що Україна зараз не може повернути всі свої території

Наразі Україна не може повернути всі території під свій контроль. Не можна втрачати мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде.

"Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні люди й не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що підтримка, що надається партнерами, зараз недостатня для того, щоб повністю витіснити РФ повністю з окупованої території України. Проте, на його думку, території можуть бути повернуті як і військовим, так і дипломатичним шляхом.

"Території ми повернемо - це може бути комбінований підхід: тут військовий на полі бою, як це роблять наші військові, десь дипломатичним шляхом. Але все одно ми повернемо нашу землю, тому що ми праві, і ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві й в моральному праві", - наголосив Зеленський.