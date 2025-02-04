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Зеленський визнав, що Україна зараз не може повернути всі свої території

Вівторок 04 лютого 2025 22:51
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Зеленський визнав, що Україна зараз не може повернути всі свої території Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі Україна не може повернути всі території під свій контроль. Не можна втрачати мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні люди й не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що підтримка, що надається партнерами, зараз недостатня для того, щоб повністю витіснити РФ повністю з окупованої території України. Проте, на його думку, території можуть бути повернуті як і військовим, так і дипломатичним шляхом.

"Території ми повернемо - це може бути комбінований підхід: тут військовий на полі бою, як це роблять наші військові, десь дипломатичним шляхом. Але все одно ми повернемо нашу землю, тому що ми праві, і ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві й в моральному праві", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак він готовий до цього у тому випадку, якщо це буде єдиний варіант, за якого ми можна буде принести мир громадянам України та не втратити людей.

"Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками (переговорів - ред.). Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", - сказав президент.

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