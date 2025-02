Зеленський про відтягування вступу України до НАТО: дайте нам ядерну зброю і ракети

За словами президента, якщо Україна наразі не вступає у НАТО, то країні необхідний захист протягом всього часу, поки триває цей процес.

"Якщо цей процес затягнеться на роки чи десятиліття, не через нас, а через партнерів, то у нас виникає абсолютно справедливе питання, що буде захищати нас від цього зла весь цей час на всьому цьому шляху. Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай дадуть нам ядерну зброю. Чи дадуть нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію?" - розповів Зеленський.

"Give us back nuclear arms."



Ukraine’s President Zelenksy has issued the plea while discussing with Piers Morgan how the war with Russia can end.



